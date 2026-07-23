Montegiardino: una grande opera pubblica programmata per il futuro del castello

La Segreteria di Stato per il Territorio e la Segreteria di Stato per le Finanze hanno dato il via alla programmazione di un importante intervento strategico per il Castello di Montegiardino, frutto di un percorso condiviso con la Giunta di Castello e volto a dare finalmente risposta a richieste avanzate dalla comunità da molti anni. L’intervento sarà sviluppato nell’arco di un triennio e rappresenta una delle principali opere pubbliche previste per il Castello, secondo una logica di programmazione che definisce con chiarezza priorità, obiettivi e investimenti, evitando la dispersione delle risorse e consentendo di trasformare in realtà progetti attesi da tempo. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico, per un investimento di circa 1,5 milioni di euro, oltre alla demolizione e ricostruzione dell’attuale edificio pubblico, che verrà ampliato e completamente riqualificato. Al piano terra sorgerà una nuova sala polifunzionale di circa 160 metri quadrati, completa di servizi e deposito, destinata ad attività associative, culturali e ricreative della comunità. Al piano superiore troveranno spazio un moderno ambulatorio di circa 115 metri quadrati e il nuovo ufficio postale di circa 62 metri quadrati, offrendo servizi più funzionali e adeguati ai cittadini. L’intervento comprenderà inoltre lo spostamento della cabina elettrica, in accordo con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, che sarà ricollocata in una posizione meno impattante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. La programmazione prevede anche subito la realizzazione del nuovo campo polifunzionale adiacente alla scuola, completando un intervento organico capace di restituire a Montegiardino nuovi spazi per la socialità, lo sport e la vita della comunità.

Questa opera rappresenta un esempio concreto della visione che il Governo sta portando avanti sul territorio. Chi vuole investire privatamente deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare, creando sviluppo, occupazione e nuove opportunità. Il compito del settore pubblico è invece quello di realizzare le opere strategiche di cui le comunità hanno bisogno: parcheggi, piazze, impianti sportivi, spazi di aggregazione, servizi pubblici e interventi di riqualificazione urbana. Sono queste le opere che migliorano la qualità della vita delle persone, rafforzano la coesione sociale e rendono i Castelli più belli, più vivibili e più attrattivi.

La programmazione pluriennale rappresenta oggi uno strumento fondamentale per governare gli investimenti pubblici con responsabilità e concretezza. Definire un percorso chiaro significa dare certezza ai cittadini, agli uffici e alle imprese, evitando interventi episodici e costruendo, anno dopo anno, risultati tangibili. La Segreteria di Stato per il Territorio e la Segreteria di Stato per le Finanze continueranno a lavorare in questa direzione, convinte che la buona amministrazione passi attraverso una programmazione seria, in sinergia con le Giunte di Castello, investimenti mirati e la capacità di realizzare opere utili, concrete e durature per tutti i Castelli della Repubblica.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente

Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio









