Montegridolfo ricorda le Vittime da coronavirus

Montegridolfo ricorda le Vittime da coronavirus.

Alle ore 12.00 di oggi 31 marzo 2020, il Sindaco di Montegridolfo Lorenzo Grilli ha partecipato al momento di commemorazione nazionale per le Vittime del virus Covid-19. Purtroppo anche a Montegridolfo c'è stata una persona che ha perso la vita a causa del contagio. Nei giorni scorsi, il Sindaco si era fatto portatore del cordoglio dell'intera Comunità verso i suoi familiari stringendosi in un simbolico abbraccio. Il Sindaco Grilli con le parole del discorso odierno, ha voluto unire in un'unica visione l'Italia al resto del mondo, richiamando l'attenzione al rispetto delle regole per il contenimento della pandemia. Si ricorda che l'Amministrazione Comunale ha rilasciato l'applicazione gratuita per smartphone - MyCity - per tenere sempre informati i concittadini e, sono in costante aggiornamento le pagine del sito istituzionale montegridolfo.eu Il Comune di Montegridolfo è un piccolo Comune, ma come in un grande mosaico chiamato Italia, ne costituisce una tessera importante, che si è manifestata oggi con un significativo gesto istituzionale e con il sentito ricordo verso le Vittime da coronavirus.

https://www.facebook.com/lorenzo.grilli.18/videos/2922106787875903/



I più letti della settimana: