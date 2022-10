Morciano, al via i 5 giorni di eventi per il 140esimo anniversario della nasci di Boccioni

Sono partiti ufficialmente, ieri, i 5 giorni di eventi e iniziative per il 140esimo anniversario della nascita di Umberto Boccioni, organizzati dalla Fondazione Umberto Boccioni. Un programma ricco ed importante, realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Morciano di Romagna e la collaborazione di Banca Popolare Valconca, Riviera Banca, Agenzia Treccani Emilia-Romagna e Liguria, Galleria 56 Bologna, Oltremateria, per festeggiare il 140esimo compleanno del grande artista di origine morcianese. Si è dato il via alle danze con l'inaugurazione della mostra inedita curata da Maria Elena Versari – storica dell’arte presso l’Università di Pittsburgh, USA – ricca di documenti originali provenienti da collezioni private: “Pittura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico) di Umberto Boccioni: storia di un libro e delle sue edizioni”. La mostra rimarrà aperta fino al 31 dicembre.

La mostra è visitabile solo su prenotazione fino al 31 dicembre 2022.

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE SALA CONFERENZE BANCA POPOLARE VALCONCA Alle 19, intervento di Larissa Maria Muller (dottorato su Boccioni. Stoccarda, Germania), “Il Barbaro nella 'Modernolatria' di Boccioni. Strategie di sviluppo spaziale e temporale paradossali nelle Opere di Umberto Boccioni”. (“The Barbarian in Boccioni's 'Modernolatry'. Paradoxical spatial and temporal development strategies in the works of Umberto Boccioni ”). Alle 20, Aperitivo futurista. Alle 21, visione del video promozionale “TMUB- Museo Umberto Boccioni” e illustrazione del film-documentario: “La contemporaneità di Boccioni” ideazione Giuliano Cardellini, a cura della Fondazione Boccioni.

VENERDÌ 21 OTTOBRE AUDITORIUM FIERA MORCIANO Alle 21, concerto dal vivo di musica futurista, Pianista Maestro Stefano Malferrari, dal titolo: “L’Antigrazioso – Il Futurismo in musica”.

SABATO 22 OTTOBRE SALA CONFERENZE BANCA POPOLARE VALCONCA Relatori Nazionali e Internazionali (in presenza e/o diretta streaming), modera Beatrice Buscaroli, Direttore artistico del Museo TMUB, con relatori: -Maria Elena Versari: “Pittura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico) di Umberto Boccioni: storia di un libro e delle sue edizioni” - Claudio Cerritelli: ”Elogio della simultaneità, attraverso gli scritti teorici di U. Boccioni” - Maria Giovanna Fadiga Mercuri: “Boccioni e la parola: per una lettura grafica” - Bruno Bandini: “Sinestesie. La crisi delle scienze empiriche e gli “stati d’animo”” 10 - 13 Convegno I parte: “Paradigma della modernità” 13 - 15 Pausa Pranzo 15 - 19 Convegno II parte: “Paradigma della modernità” 20 Cena Per sabato 22 ottobre è prevista una visita guidata al museo e alla nuova mostra alle ore 18:30, chiunque fosse interessato può prenotarsi al 3356117015 o al fub@fondazioneumbertoboccioni.it. DOMENICA 23 OTTOBRE: SALA CONFERENZE BANCA POPOLARE VALCONCA Dalle 11 alle 13, in anteprima nazionale, l'illustrazione del libro di successiva pubblicazione: “Caratteristiche della personalità di Umberto Boccioni. Storia ed analisi grafologica”, di Jolanta Grebowiec Baffoni e Giuliano Cardellini, con relazione degli Autori. Saluti e ringraziamento a tutti i Relatori e agli intervenuti Tutti gli eventi sono a ingresso libero, fino ad esaurimento posti, salvo la visita al Museo TMUB ed alla mostra in esso contenuta che manterrà, comunque, invariato il prezzo di visita di 7 euro.



