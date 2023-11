Morciano: La dottoressa Vanessa Agostini nominata nel gruppo di esperti dell’Oms

La Dr.ssa Vanessa Agostini unica rappresentante italiana tra gli esperti in Medicina Trasfusionale dell’OMS. Agostini è stata selezionata per entrare a far parte del gruppo consultivo di esperti in Medicina Trasfusionale (WHO Expert Advisory Panel on Blood Transfusion Medicine) in accordo con il Ministero della salute. Questo gruppo di esperti conta 31 rappresentanti per i 193 Paesi che fanno parte dell’OMS. La dott.ssa Agostini, morcianese doc e specializzata con lode in Ematologia, attualmente Direttrice U.O. Medicina Trasfusionale IRCCS Genova e Responsabile Centro Regionale Sangue Liguria, da oggi e per i prossimi quattro anni rappresenterà l'Italia all'interno di questa importantissima organizzazione. A lei vanno le congratulazioni e i complimenti sinceri del sindaco Giorgio Ciotti e di tutta l'amministrazione comunale di Morciano di Romagna. Un importante riconoscimento per una professionista che, nell’ambito del sistema sangue del nostro Paese, promuove la cultura della donazione di sangue quale gesto civico di solidarietà, volontario, anonimo, non remunerato e sostenibile.

Comunicato stampa

Morciano di Romagna