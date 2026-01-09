TV LIVE ·
Morganti lascia il PSD: “A San Marino non c’è più spazio per la cultura politica”

9 gen 2026
Francesco Morganti, direttore del Centro Studi del PSD, ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni dall'incarico attualmente ricoperto e dal partito. "Purtroppo a San Marino come altrove non c'é spazio e interesse per la cultura politica. I corpi intermedi- per varie ragioni - sono costretti a concentrarsi sulla tattica e sulla spicciola gestione del quotidiano, piu che sui pensieri lunghi e su un'idea di societá e non riescono piu ad essere lo strumento dove si svolge l'elaborazione e la programmazione e, soprattuto, la selezione della classe dirigente. Il mio impegno partitico, che in questa fase era rivolto ad approfondire, tenere in vita e diffondere la centenaria storia del movimento socialista, per queste ed altre ragioni termina qui".

c.s. Francesco Morganti 

