Morningstar DBRS conferma il rating: Accordo di Associazione e IGR chiavi per il futuro economico

La Repubblica di San Marino vede confermata da Morningstar DBRS (DBRS Ratings GmbH) le proprie valutazioni di credito a lungo termine in valuta estera e locale a BBB (basso), con un trend stabile. Tale riconoscimento, rilasciato il 27 giugno 2025, sottolinea la solidità e la resilienza del sistema economico e finanziario sammarinese, ponendo le basi per un ulteriore consolidamento della traiettoria economica del Paese.

Il giudizio positivo di Morningstar DBRS – che segue quello mogliorativo di Fitch - riflette una gestione di bilancio prudente e l'aspettativa che gli interventi in atto, compresi quelli in materia fiscale, contribuiranno a una progressiva riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Questo scenario, sostenuto anche dal miglioramento della qualità degli attivi del settore bancario e dalla riduzione dei crediti deteriorati, conferma la visione di un orizzonte economico equilibrato.

In tale contesto dinamico, il Governo sammarinese prosegue con determinazione nel percorso di modifica dell'Imposta Generale sui Redditi (IGR). Il provvedimento è concepito per rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria dello Stato, blindandola da potenziali shock di mercato e incrementi dei costi energetici, in un’ottica di sostenibilità, quindi, senza penalizzare i contribuenti. Uno dei più significativi obiettivi è quello di ottenere un miglioramento del rating di credito, traducendosi in condizioni più vantaggiose per le future emissioni di titoli di debito pubblico. Inoltre, le modifiche alla Legge IGR mira a generare risorse essenziali per il finanziamento dello sviluppo del Paese e per affrontare futuri rinnovi dei contratti di lavoro, garantendo la possibilità di trattare anche riconoscimenti economici affinché i redditi non perdano ulteriormente potere di acquisto.

Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, ha commentato: "Il nostro è un bilancio in equilibrio, ma la sua solidità può e deve essere ulteriormente rafforzata. Le modifiche alla Legge IGR è un atto di responsabilità, un investimento nel futuro del Paese che ci consentirà di navigare con maggiore sicurezza le complessità globali, accrescere la credibilità del Paese, attirare nuovi investimenti e sostenere la crescita per l'intera comunità sammarinese."

L'imminente accordo di associazione con l'Unione Europea - prevista l’applicazione per il 2026 - unitamente a un PIL pro capite relativamente elevato, una considerevole posizione netta di attivi esterni e un'efficace performance delle esportazioni, costituiscono ulteriori fattori che rafforzano la fiducia nell'economia di San Marino. Il percorso intrapreso dal Governo, supportato da un sistema politico stabile, mira a consolidare questa traiettoria di sviluppo sostenibile e di accresciuta competitività sul piano internazionale, come del resto messo in chiara evidenza da Morningstar DBRS.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio