Morningstar DBRS modifica l'andamento della Repubblica di San Marino in positivo, confermando il rating a BBB-.

DBRS Ratings GmbH (Morningstar DBRS) ha confermato il rating a lungo termine della Repubblica di San Marino (San Marino) in valuta estera e locale - Issuer Ratings a BBB (basso). Allo stesso tempo, Morningstar DBRS ha confermato il rating a breve termine di San Marino in valuta estera e locale - Issuer Ratings a R-2 (medio). Il trend di tutti i rating è passato da Stabile a Positivo. CONSIDERAZIONI CHIAVE SUL RATING DEL CREDITO Il trend positivo riflette i recenti progressi di San Marino e le aspettative di Morningstar DBRS secondo cui il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe continuare a seguire un trend discendente sostenuto nel medio termine, rafforzato dall'attuazione della riforma dell'imposta sul reddito recentemente approvata, e che le vulnerabilità del settore finanziario dovrebbero continuare a diminuire. La performance fiscale migliore del previsto nel 2024 e la revisione dei dati sul debito hanno portato a un quadro più solido per le finanze pubbliche. A condizione che il rapporto debito pubblico continui a scendere, supportato dall'impegno del governo a favore di politiche fiscali prudenti e dalla fine del sostegno alle banche nel medio termine, è probabile che il rating creditizio venga migliorato. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevede attualmente un calo del rapporto debito/PIL al 53,6% entro il 2030, dal 62,8% del 2024. Sebbene San Marino si trovi ad affrontare un fabbisogno di finanziamento elevato e concentrato nel breve termine, con un ingente rimborso di Eurobond a gennaio 2027, Morningstar DBRS prevede che il governo ridurrà il rischio di rollover attraverso un approccio proattivo. Nel frattempo, le vulnerabilità del sistema bancario sono diminuite negli ultimi anni, pur rimanendo elevate. Il rapporto NPL lordo del sistema bancario è diminuito drasticamente, passando da un picco del 61,1% alla fine del 2020 al 15,0% nel secondo trimestre del 2025, trainato dalle svalutazioni e dalla cartolarizzazione di NPL, nonché dall'applicazione degli accantonamenti previsti dal calendario. Anche la liquidità bancaria è migliorata notevolmente negli ultimi anni. I progressi nella qualità degli attivi e nei recuperi a seguito del programma di cartolarizzazione riducono le passività potenziali preesistenti, che rimangono una preoccupazione, poiché la politica fiscale rimane l'unico strumento di stabilizzazione disponibile. I rating creditizi BBB (basso) riflettono la valutazione di Morningstar DBRS secondo cui San Marino continua ad affrontare una serie di rischi e sfide. Il commercio globale e gli sviluppi geopolitici comportano rischi al ribasso per le moderate prospettive di crescita economica di San Marino, sebbene il prossimo accordo di associazione con l'Unione Europea (UE), la cui entrata in vigore è prevista per la primavera del 2026, potrebbe attrarre maggiori investimenti, in particolare nel settore finanziario, e ridurre la burocrazia, rafforzando le prospettive economiche del Paese. I rating creditizi di San Marino sono sostenuti da un reddito pro capite relativamente elevato, da una considerevole posizione patrimoniale netta sull'estero che beneficia della dinamica performance delle esportazioni del Paese e da un'ampia quantità di attività all'estero delle banche commerciali. Inoltre, l'elaborazione delle politiche è supportata da un sistema politico stabile. D'altro canto, i rating creditizi sono limitati da un livello relativamente elevato di debito pubblico; da un elevato, seppur in calo, rapporto NPL; da una bassa crescita strutturale del PIL; da una debole capacità amministrativa e da una scarsa disponibilità di dati rispetto ai paesi sovrani più grandi. Inoltre, San Marino è un'economia piccola e aperta, esposta a shock esterni. FATTORI DEL RATING CREDITIZIO Morningstar DBRS potrebbe migliorare il rating creditizio di San Marino se (1) le autorità continueranno a dimostrare un impegno alla prudenza fiscale, come dimostrato da una traiettoria discendente del rapporto debito pubblico/PIL; (2) il profilo del debito migliorerà significativamente; o (3) la riduzione delle vulnerabilità del settore finanziario continuerà. Il trend potrebbe tornare a Stabile se si materializzasse uno shock avverso o se i progressi nella riduzione del debito si bloccassero. Morningstar DBRS potrebbe declassare il rating creditizio di San Marino se si verificasse (1) un deterioramento sostenuto delle finanze pubbliche rispetto alle nostre aspettative a medio termine; (2) una considerevole cristallizzazione di passività contingenti, probabilmente derivanti dal sistema bancario, che causerebbe un aumento significativo del rapporto debito pubblico/PIL. MOTIVAZIONE DEL RATING DEL CREDITO La politica fiscale rimarrà prudente dopo i risultati fiscali più forti del previsto nel 2024 Il risultato fiscale per il 2024 è stato più forte del previsto grazie ai dividendi una tantum delle imprese statali, alle maggiori entrate fiscali delle società e alla sottospesa. San Marino ha registrato un avanzo fiscale nominale dello 0,4% del PIL, rispetto al disavanzo dell'1,8% precedentemente previsto dal FMI. In effetti, le finanze pubbliche sono migliorate dopo l'impatto della pandemia e del sostegno bancario nel 2020-21. L'avanzo primario al netto del sostegno bancario si è attestato in media al 2,8% del PIL nel periodo 2022-24, poiché le autorità sono riuscite a risparmiare parte delle entrate fiscali cicliche grazie all'indicizzazione conservativa degli stipendi e delle pensioni del settore pubblico. Tuttavia, emergono pressioni derivanti dalla massa salariale del settore pubblico. Il FMI prevede che il saldo fiscale tornerà a un disavanzo dell'1,6% nel 2025, poiché le assunzioni degli anni precedenti hanno portato a pressioni sulla spesa e a una crescita più debole delle entrate. Il governo prevede un disavanzo inferiore, spiegato principalmente dalla forte crescita delle entrate. Si prevede che il deficit di bilancio diminuirà nel medio termine grazie all'impatto della riforma delle pensioni nel 2022 e all'attuazione di una riforma completa dell'imposta sul reddito, approvata alla fine del 2025. Questa entrerà in vigore all'inizio del 2026 e dovrebbe rafforzare i conti del settore pubblico attraverso la revisione delle spese fiscali e la ricalibrazione della base imponibile, generando entrate aggiuntive per circa 17 milioni di euro (lo 0,8% del PIL stimato per il 2026). Il deficit di bilancio stimato al 2,5% del PIL per il 2026, nel progetto di bilancio 2026, non include l'impatto della riforma dell'imposta sul reddito. Pertanto, il deficit di bilancio finale potrebbe risultare significativamente inferiore una volta che questo sarà incorporato insieme ad alcuni tagli alla spesa considerati. Il sostegno continuo al settore bancario, dovuto alle passate crisi bancarie, probabilmente diminuirà a partire dal 2027, generando ulteriore margine per migliorare le finanze pubbliche. Il governo prevede inoltre di riformare le imposte indirette sulle importazioni, che allineerebbero il sistema fiscale di San Marino a quello di altri Paesi. Sebbene ciò ridurrebbe le distorsioni e faciliterebbe l'integrazione con l'Europa, l'impatto sulle finanze pubbliche è probabilmente neutro. Morningstar DBRS valuta positivamente la pubblicazione periodica della strategia fiscale del governo, che ne migliora la prevedibilità. Tuttavia, le finanze pubbliche di San Marino rimangono vulnerabili alla potenziale necessità di fornire ulteriore supporto al sistema finanziario, poiché la politica fiscale è l'unico strumento di stabilizzazione disponibile. Sebbene in via di guarigione, le vulnerabilità preesistenti del sistema bancario potrebbero richiedere un maggiore supporto e ostacolare la capacità del governo di costituire un buffer fiscale. Ciò incide sulla valutazione del pilastro "Gestione e performance fiscale". Uno stock di debito relativamente elevato e importi di rollover considerevoli rendono il debito pubblico vulnerabile, una gestione proattiva del debito mitiga i rischi Il rapporto debito pubblico/PIL di San Marino si è attestato al 62,8% del PIL nel 2024, dopo un calo di 14,4 punti percentuali rispetto al picco del 2021, grazie alla forte crescita del PIL nominale e ai solidi risultati di bilancio. Dalla nostra precedente analisi, i dati storici sul debito sono stati rivisti al ribasso di circa il 2,5% del PIL per il periodo 2019-2023, grazie al miglioramento delle statistiche sul debito e alla maggiore trasparenza nei bilanci ex-BNS, secondo il FMI. Inoltre, il rapporto debito pubblico/PIL è sceso al 62,8% del PIL nel 2024, dal 68,3% del 2023, grazie a risultati di bilancio più solidi del previsto, ovvero un avanzo di bilancio nominale, e all'ammortamento del debito. Tuttavia, il rapporto debito pubblico/PIL di San Marino rimane relativamente elevato, limitando il margine di manovra fiscale del governo per rispondere agli sviluppi negativi. Il FMI prevede un ulteriore calo del rapporto debito pubblico/PIL al 61,5% nel 2025 e al 53,6% entro il 2030, favorito da una politica di bilancio prudente, nonostante la modesta crescita economica. Queste proiezioni sono inferiori rispetto al passato, in parte a causa della revisione dei dati e del più solido risultato fiscale nel 2024. A sua volta, il governo prevede che il rapporto debito pubblico/PIL scenda leggermente al di sotto del 60% entro la fine del 2025 e si avvicini al 57% entro il 2027. Morningstar DBRS non prevede un ulteriore significativo sostegno bancario nel breve termine, ma non esclude nemmeno la materializzazione di passività potenziali derivanti dal sistema finanziario in futuro. Ciò potrebbe influire negativamente sulla traiettoria del debito pubblico. San Marino è fortemente esposto al rischio di rollover, sebbene mitigato dalla sua posizione di liquidità. I ​​rimborsi del debito pubblico si concentrano nel 2027, con un rimborso del debito Eurobond per 350 milioni di euro (circa il 17% del PIL) a gennaio 2027. Questa situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che il mercato del debito interno è relativamente illiquido. In questo contesto, applichiamo un aggiustamento negativo alla valutazione del componente "Debito e Liquidità". Detto questo, il governo si sta preparando proattivamente al rollover degli Eurobond e probabilmente eseguirà operazioni di prefinanziamento e riacquisto nel corso del 2026. Il miglioramento delle finanze pubbliche e la riduzione delle vulnerabilità bancarie potrebbero potenzialmente consentire al governo di ridurre il costo degli interessi associato. La struttura del debito di San Marino limita il rischio di tasso di interesse. Il debito pubblico del Paese ha scadenze relativamente lunghe e solo l'8,0% era a tasso variabile entro la fine del 2024. Inoltre, circa il 57% del debito del Paese è non negoziabile, con bassi costi di finanziamento e lunghe scadenze, il che contribuisce a mitigare l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di interesse. Inoltre, il governo mira a migliorare la diversificazione delle fonti di finanziamento, anche tramite emissioni sul mercato interno del debito, esplorando collocamenti sul mercato locale italiano e riducendo l'ammontare del debito non rimborsabile. Ciò amplierebbe la base degli investitori, renderebbe il debito più liquido e aumenterebbe la scadenza media del debito negoziabile, migliorandone il profilo. Morningstar DBRS valuta positivamente anche l'aumento dei depositi governativi, che si attestavano a 118,2 milioni di euro (6,0% del PIL) a ottobre 2025, più del doppio della media registrata nel periodo 2013-19. Inoltre, in caso di estrema emergenza, la liquidità del settore pubblico potrebbe beneficiare anche dei conti di tesoreria di altri enti pubblici, per un importo pari a 85,7 milioni di euro a ottobre 2025. Le vulnerabilità del settore bancario continuano a diminuire, ma rimangono elevate Le vulnerabilità del sistema bancario sono diminuite significativamente negli ultimi anni, pur rimanendo elevate. I principali miglioramenti riguardano la qualità degli attivi e la liquidità. Il rapporto NPL lordo del sistema bancario (definito dagli Indicatori di Solidità Finanziaria del FMI) è diminuito drasticamente, passando da un picco del 61,1% alla fine del 2020 al 15,0% nel secondo trimestre del 2025, grazie alle svalutazioni e alle cartolarizzazioni di NPL, nonché all'applicazione degli accantonamenti previsti dal calendario. La creazione dell'Asset Management Company (AMC), un programma di cartolarizzazione, insieme alla svalutazione di un'ingente quantità di attività deteriorate, ha ridotto il rapporto NPL di 30,3 punti percentuali nel quarto trimestre del 2023. È probabile che gli NPL lordi continuino a diminuire nei prossimi trimestri, pur rimanendo molto elevati e ponendo le banche in una situazione di vulnerabilità. L'impatto degli accantonamenti previsti dal calendario, che incentiva le banche a gestire gli NPL preesistenti, potrebbe richiedere ulteriori ricapitalizzazioni. Le banche hanno aumentato la loro redditività nel 2023-24 grazie agli elevati margini di interesse. Tuttavia, è probabile che i margini di interesse abbiano già raggiunto il picco, e l'elevata percentuale di attività non generatrici di reddito e di costi operativi rimane una sfida fondamentale. Secondo il FMI, il sistema bancario presenta un'elevata quota di attività non generatrici di reddito, pari al 14% del totale delle attività, tra cui NPL, immobili pignorati, attività fiscali differite e crediti su NPL trasferiti alla AMC. L'elevata percentuale di attività non generatrici di reddito, il cui valore economico reale potrebbe essere sovrastimato, unita agli elevati costi operativi e alla scarsa capitalizzazione di alcune banche, evidenziano debolezze persistenti. D'altro canto, il titolo senior della cartolarizzazione di NPL, che beneficia di una garanzia governativa, continua ad ammortizzarsi meglio del previsto. Ciò riduce le passività potenziali fiscali, poiché la garanzia governativa è scesa sotto i 30 milioni di euro dagli iniziali 70 milioni di euro. Tale garanzia si applicherebbe solo dopo l'escussione di un conto di deposito a garanzia con un importo obiettivo (minimo) pari all'8% dei titoli garantiti da attività in circolazione. La liquidità del sistema bancario è migliorata, con una posizione di liquidità fino a sette giorni, superiore a 1,3 miliardi di euro (31,5% del totale attivo) a fine settembre 2025, circa il doppio rispetto al livello di giugno 2018. In caso di pressione di liquidità, il sistema bancario potrebbe beneficiare di una linea di credito repo da 100 milioni di euro alla Banca Centrale di San Marino da parte della Banca Centrale Europea. Tuttavia, Morningstar DBRS continua a ritenere che la capacità della banca centrale di agire come prestatore di ultima istanza sia in qualche modo ostacolata dal fatto che San Marino ha adottato l'euro come valuta nazionale ma non è membro del sistema euro. Questo fattore, unito alla minore disponibilità di dati e statistiche sul mercato immobiliare, all'elevato ammontare di crediti d'imposta differiti, che ostacola la qualità del capitale del sistema bancario, e al fatto che il quadro di risoluzione bancaria non sia ancora allineato agli standard europei, contribuisce all'aggiustamento negativo di Morningstar DBRS alla valutazione del modulo "Politica monetaria e stabilità finanziaria". Si prevede che la crescita economica rimarrà moderata in un contesto esterno difficile, ma l'accordo di associazione con l'UE offre rialzi San Marino è un microstato, con una popolazione di circa 34.000 abitanti e un PIL nominale di 2,1 miliardi di dollari, ma con un reddito pro capite relativamente elevato, stimato a 60.811 dollari, secondo le stime del FMI per il 2024. Nell'ultimo decennio, il modello economico del Paese si è spostato verso un modello manifatturiero e terziario più stabile, a seguito della fine del sistema bancario offshore. Ciò ha contribuito a rafforzare la resilienza del Paese, che si è ripreso rapidamente dopo la pandemia. Il settore manifatturiero rappresenta un terzo del valore aggiunto lordo e circa il 30% degli occupati. Secondo il FMI, il livello di diversificazione economica e delle esportazioni di San Marino è in linea con il suo PIL pro capite, ma è maggiore di quanto le sue dimensioni suggeriscano. D'altro canto, le piccole dimensioni del Paese e l'elevato grado di apertura lo rendono vulnerabile agli shock esterni. San Marino si è ripreso con forza dalla pandemia, registrando una crescita media del PIL reale dell'11% nel biennio 2021-22, trainata dalle esportazioni manifatturiere e da un settore turistico in forte espansione. Il settore dei materiali da costruzione e dell'arredamento di San Marino ha beneficiato della forte attività edilizia italiana in questi anni, trainata dalle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, sebbene questo slancio si sia dissipato con la graduale eliminazione di tale regime. Dopo un rallentamento allo 0,4% nel 2023, la crescita del PIL reale è salita all'1,0% nel 2024. Il settore dei servizi è rimasto forte, sostenuto dal turismo e dai consumi privati, mentre la debole domanda esterna ha pesato sulle esportazioni manifatturiere. Il FMI prevede una crescita del PIL reale dell'1,2% nel 2025 e di circa l'1,3% nel biennio 2026-2030, a sottolineare le deboli prospettive di crescita strutturale di San Marino. I rischi legati alla politica commerciale e geopolitica che gravano sulla crescita globale pongono rischi al ribasso per le prospettive di crescita di San Marino attraverso la domanda esterna, l'incertezza e i prezzi delle materie prime. D'altro canto, nel medio termine, un potenziale di crescita economica potrebbe derivare da maggiori investimenti attratti dai benefici dell'accordo di associazione con l'UE. Il mercato del lavoro è solido e continuerà a beneficiare del facile accesso dei lavoratori transfrontalieri. Circa il 35% dei dipendenti a San Marino è costituito da lavoratori transfrontalieri. Le passate riforme del mercato del lavoro hanno incoraggiato molti lavoratori stranieri a entrare nel mercato del lavoro sammarinese, che ora registra un livello di occupazione record e un tasso di disoccupazione modesto, pari al 4,3% a ottobre 2025. In futuro, la creazione di posti di lavoro rimarrà moderata nel medio termine, poiché il mercato del lavoro appare teso, sebbene le nuove opportunità derivanti dall'impatto dell'accordo di associazione con l'UE potrebbero fornire ulteriore impulso. La solida posizione esterna di San Marino sostiene i rating creditizi Il rating creditizio di San Marino beneficia di una solida posizione esterna, che riflette la dinamicità delle esportazioni e una considerevole posizione patrimoniale netta sull'estero. Il FMI ha significativamente rivisto al rialzo le sue stime per il saldo delle partite correnti per il 2023 e il 2024, da una media del 9,9% del PIL al 20,2%, a causa della revisione delle statistiche ufficiali e di una precedente sovrastima delle importazioni per il 2023. Dopo una forte crescita nel 2021-22, la crescita delle esportazioni di beni e servizi ha rallentato nel 2023-24. Le esportazioni di beni si sono contratte nel 2024, riflettendo il rallentamento dell'edilizia residenziale italiana e l'attenuazione delle interruzioni dell'approvvigionamento nei paesi concorrenti all'export. D'altro canto, le esportazioni di servizi hanno continuato a crescere grazie al vivace settore turistico, con quasi il 10% di turisti in più nel 2024 rispetto al 2019. In effetti, il surplus commerciale dei servizi è aumentato notevolmente dal 2022. In futuro, il FMI ha rivisto al rialzo le sue proiezioni di surplus delle partite correnti e ora prevede che si stabilizzi intorno al 15% del PIL nel medio termine, rispetto al precedente 2,0% del PIL. La limitata diversificazione geografica delle esportazioni di San Marino, con l'Italia che rappresenta quasi l'84% delle sue esportazioni totali di beni, rende il Paese vulnerabile alle fluttuazioni della domanda italiana. Inoltre, nonostante la sua limitata esposizione diretta agli Stati Uniti, le esportazioni di beni di San Marino rimangono esposte alle implicazioni globali delle misure protezionistiche statunitensi. Detto questo, il piccolo volume di esportazioni di San Marino potrebbe facilitare la deviazione delle esportazioni in caso di indebolimento della domanda italiana o del commercio globale. La posizione patrimoniale netta sull'estero di San Marino rimane molto elevata, al 96,6% del PIL nel 2024, anche dopo essere scesa di quasi 25 punti percentuali nel 2023, poiché le banche hanno cancellato un'ingente quantità di crediti deteriorati verso non residenti. Le riserve internazionali si sono stabilizzate dopo aver ampiamente recuperato dal calo del 2022, in parte grazie ai deflussi di depositi derivanti dai maggiori rendimenti esteri e dalla volontà dei clienti di acquistare obbligazioni tramite le banche sammarinesi. Il FMI prevede che le riserve internazionali lorde rimarranno stabili nel medio termine al livello di fine 2024 di 735 milioni di euro, ipotizzando che i considerevoli avanzi delle partite correnti siano compensati dai deflussi di capitali. Il FMI raccomanda livelli più elevati di riserve internazionali a causa dell'euroizzazione di San Marino e delle vulnerabilità del settore finanziario, sebbene il livello attuale sia sostanzialmente in linea con la metrica di adeguatezza delle riserve del FMI. L'impegno politico nei confronti dell'accordo di associazione contribuisce a modernizzare la tassazione e la regolamentazione del settore finanziario Le elezioni politiche anticipate tenutesi a giugno 2024 hanno visto le due principali coalizioni, "Democrazia e Libertà" e "Coalizione Libera/PS-PSD", formare rapidamente un governo che beneficia di un'ampia maggioranza. Ciò fa ben sperare per il proseguimento del programma di riforme e potrebbe aprire la strada all'approvazione di nuove leggi e regolamenti. Il Parlamento ha approvato una riforma completa dell'imposta sul reddito nel novembre 2025, che entrerà in vigore all'inizio del 2026. Il governo sta valutando una riforma dell'IVA, che potrebbe facilitare l'integrazione con il mercato unico dell'UE, sebbene la sua approvazione rischi di essere ritardata fino alla prossima legislatura. Il governo mira inoltre a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e a facilitare un'ulteriore riduzione dei crediti deteriorati. San Marino si colloca in una posizione elevata negli indicatori di governance globale della Banca Mondiale. Tuttavia, la debole capacità amministrativa e le lacune negli standard normativi e legislativi dell'Unione Europea spiegano l'aggiustamento negativo di Morningstar DBRS alla valutazione del componente fondamentale "Ambiente politico". Morningstar DBRS valuta positivamente l'accordo di associazione tra San Marino e l'UE, che potrebbe entrare in vigore nella primavera del 2026. Ciò migliorerebbe l'integrazione economica con l'UE consentendo al Paese di accedere al mercato interno dell'UE e potrebbe accelerare il processo di riforma strutturale di San Marino, favorendo un miglioramento della governance. Mentre il settore industriale trarrà beneficio principalmente da una riduzione della burocrazia e delle barriere commerciali, il settore finanziario potrebbe attrarre investitori stranieri e consentire alle società finanziarie sammarinesi di espandere le proprie attività nell'UE. Tuttavia, l'integrazione del settore finanziario sarà probabilmente graduale e soggetta a una valutazione iniziale del suo quadro normativo e di vigilanza. L'accesso degli istituti finanziari al mercato interno dell'UE potrebbe seguire un approccio graduale, settore per settore (banche, assicurazioni, gestione patrimoniale e mercato mobiliare), mentre l'allineamento con l'UE avverrà molto probabilmente in una fase successiva per le attività bancarie. Le autorità sammarinesi prevedono di completare l'adozione della normativa UE sul settore finanziario ben prima del termine massimo di 15 anni previsto per soddisfare i requisiti dell'accordo di associazione.



