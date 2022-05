Morte Andrea Canevaro, ricordo e cordoglio dell'Associazione Emma Rossi

L’Associazione Emma Rossi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Andrea Canevaro, Professore Emerito di Pedagogia Speciale dell’Università di Bologna, a lungo consulente del Servizio Minori nell’ambito del quale ha avuto una lunghissima collaborazione ed amicizia con Emma Rossi, molto conosciuto e stimato nella nostra Repubblica per le sue riconosciute doti umane, professionali e specialistiche. L’Associazione ricorda come Andrea Canevaro abbia aderito e sostenuto l’Associazione fin dalla sua costituzione ormai 10 anni fa e abbia contribuito in diverse occasioni alla sua attività pubblica. Lo ricordiamo, in particolare, Presidente della Giuria della prima edizione del Premio Emma Rossi nel 2015; autore di un’interessante lectio magistralis nel 2016 sul tema “Insieme si può.Ma come? Per vivere ci vuole un progetto”; sempre prodigo di idee, suggerimenti e incoraggiamenti. L’Associazione Emma Rossi invia le più sentite condoglianze alla moglie e alla famiglia.

c.s. Associazione Emma Rossi

