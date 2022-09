Morte Elisabetta II: il cordoglio dei Capitani Reggenti e della Segreteria agli Esteri

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri esprime sentimenti di profondo e partecipato cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, baluardo di responsabilità, stabilità e dedizione verso il proprio Paese e verso gli Stati membri del Commonwealth. Si richiama l’alto profilo istituzionale e personale della Regnante, che ha accompagnato per settanta anni i profondi cambiamenti intervenuti nel Regno Unito, fungendo da faro ispiratore anche per l’intera comunità di Stati. La Sua guida longeva ha contribuito a definire un’importante pagina di storia recente che rimarrà indelebile nell’intera comunità internazionale per il costante richiamo e la concreta applicazione di valori di pace, di democrazia e di dialogo tra popoli e Nazioni. Si sottolinea altresì l’alto valore umano di una donna che ha incarnato con rigore, eleganza e ponderatezza le prerogative reali divenendo un’icona di fiducia e speranza. Queste le ragioni, unitamente alla saggezza, alla lungimiranza e alla pacata esperienza, che hanno favorito i sentimenti di profondo amore, ammirazione ed il forte attaccamento del popolo britannico alla compianta Regina Elisabetta II e alla Monarchia. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa di aver trasmesso alle più Alte Autorità istituzionali britanniche e alla Famiglia Reale il messaggio di cordoglio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli. “Maestà - riferiscono gli Eccellentissimi Capitani Reggenti a Sua Maestà Re Carlo III- desideriamo esprimere i sensi del nostro più profondo cordoglio, unitamente alla più sentita e commossa partecipazione per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Nei 70 anni del suo regno Sua Maestà la Regina Elisabetta II ha saputo guidare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord con saggezza e dedizione in fasi particolarmente delicate della storia, dimostrandosi solido punto di riferimento per il suo Popolo. Con la Regina Elisabetta II scompare una personalità carismatica, di grande statura morale e di impareggiabile dignità. Ne ricordiamo con ammirazione l’impegno infaticabile, la tenacia e l’alta testimonianza umana che resteranno nella memoria, non solo del suo Popolo, ma dell’intera umanità. In questo momento di dolore, resta per tutti noi l’esempio di una vita consacrata senza riserve al servizio del proprio Paese. A nome delle Istituzioni tutte e del Popolo Sammarinese, rinnoviamo a Lei, Maestà e, Suo tramite, alla Famiglia Reale e all’intero Popolo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord i sentimenti di vicinanza e le più sincere condoglianze per questa grave perdita, unendoci al tributo e alla commemorazione del mondo intero”. La bandiera del Regno Unito già presente all’interno di Palazzo Pubblico in occasione della mostra “Vittoria-Elisabetta II: da Regina a Regina. Rapporti bilaterali tra San Marino e Regno Unito 1899-2022” verrà a riguardo listata a lutto.

cs Segreteria Esteri

