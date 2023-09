Morte Napolitano: il cordoglio dei Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, appresa la dolorosa notizia della scomparsa del Presidente emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, hanno prontamente indirizzato un messaggio di cordoglio per le vie diplomatiche, desiderando unirsi, con i sentimenti della più sincera partecipazione, all’unanime cordoglio per una perdita che lascerà un vuoto incolmabile in tutti i suoi cari, così come nelle Istituzioni Italiane, nelle quali ha ricoperto i più alti e prestigiosi ruoli. Lunga e specchiata carriera, quella del Presidente emerito Napolitano, statista illuminato e lungimirante, convintamente atlantista ed europeista, indubbio protagonista della storia politica e istituzionale della Repubblica Italiana, fedele interprete della sua Costituzione e tenace difensore delle sue Istituzioni. Il Presidente emerito Napolitano ha dedicato la sua vita ed il suo alto servizio all’Italia, alla democrazia, alla condivisione e all’avvenire comune dei cittadini europei. Ha servito il suo Paese con altissimo senso dello Stato, mai abdicando al suo alto impegno istituzionale, civile e morale. Con questo spirito e questa abnegazione non si è mai sottratto all’appello della politica e delle Istituzioni in un momento particolarmente delicato per l’Italia, accogliendo il secondo mandato di Presidente della Repubblica “fermamente e rigorosamente nell’interesse del Paese”. I Capitani Reggenti ricordano con commozione e gratitudine la Visita ufficiale resa alla Repubblica di San Marino il 13 giugno 2014 nella sua qualità di Capo di Stato; occasione in cui il Presidente Napolitano confermò la sua personale vicinanza ed un senso di rispetto istituzionale verso il nostro Paese. Ne ricordano, in particolare, il ruolo di attivo e convinto sostenitore del rilancio delle relazioni italo sammarinesi. Con questi sentimenti i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino rinnovano alla Famiglia e in particolare alla Consorte e fedele compagna di vita, Signora Clio, alle Istituzioni e al Popolo Italiano i sentimenti di vicinanza e le più sincere condoglianze per questa grandissima perdita, unendosi al tributo e alla commemorazione dell’Italia intera.