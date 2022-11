Morto Chezzi: il cordoglio dell'Autorità Garante per l'Informazione

Il Consiglio dell'Autorità Garante per l'informazione esprime cordoglio per la scomparsa di Alberto Chezzi, presidente dell' USGI, ed è vicina alla famiglia in questo tristissimo momento. Il Consiglio ricorda di avere recentemente audito in una delle proprie sedute il presidente Chezzi, di cui aveva apprezzato le doti di propositività è l'appassionato impegno nella rappresentanza dell'Unione Sammarinese GIornalisti e fotoreporter.

Cs - Il Consiglio dell'Autorità Garante per l'informazione

