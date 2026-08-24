Mostra d’arte “Cantare Francesco- Artisti in opera” - Omaggio a San Francesco d’Assisi e il Cantico delle Creature, dal 28 agosto al 20 settembre a Palazzo Graziani, San Marino Città



Sotto l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e la collaborazione degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, prende avvio la grande esposizione artistica “Cantare Francesco”, a cura di Suor Gloria Riva e del poeta Davide Rondoni, organizzata dall’Associazione Culturale il Di.Segno con il sostegno delle Monache dell’Adorazione Eucaristica.

L’inaugurazione si terrà venerdì 28 agosto alle ore 17:00 presso il Palazzo Graziani (Piazzale Lo Stradone, 13 – San Marino Città), alla presenza della curatrice Suor Maria Gloria Riva e del poeta Davide Rondoni.

Un gruppo di artisti si sono misurati con il carisma di San Francesco e con il testo poetico del Cantico delle Creature.

La mostra visitabile tutti i giorni dalle ore 08:30 alle 19:45, si articola in un percorso artistico e spirituale suddiviso in tre sezioni:

Il primo dal titolo “Cantare la natura” vuole offrire ai fruitori uno sguardo sulla realtà trasfigurata attraverso gli occhi di Francesco.

Cantare i luoghi vuole invece proporre un itinerario visivo nei luoghi abitati dal Santo per coglierne l’essenza spirituale più profonda.

La terza sezione Cantare Francesco focalizza l’attenzione sulla contemplazione del miracolo di un uomo che, nel culmine della sua esistenza terrena, eleva il suo canto.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), un calendario di eventi che unisce arte, cultura e spiritualità, rinnovando il legame storico tra il Santo e la Repubblica di San Marino sostenuto dal Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, da tempo impegnata nella promozione e nel consolidamento del turismo della spiritualità, anche attraverso progetti e iniziative che valorizzano la rete dei cammini francescani e il patrimonio storico e religioso della Repubblica di San Marino.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo









