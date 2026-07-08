Mostra dedicata a Don Peppino in occasione di Serravalle Incontra 14, 15 e 16 luglio

Mancano pochi giorni all’inizio delle tre serate di SERRAVALLE INCONTRA previste per il 14, 15 e 16 luglio sotto i portici della scuola media di SERRAVALLE (RSM). Nell’occasione sarà esposta la mostra dedicata Don Peppino: DON PEPPINO UN SACERDOTE TRA LA GENTE che sarà inaugurata nella serata di Martedì 14 luglio ore 20,45 per la serata DON PEPPINO DAY, e visitabile fino al 16 luglio (in tutte le ore del giorno). Le foto esposte, anche inedite, sono parte dell’archivio di Don Peppino elaborate a cura del Centro Sociale s. Andrea raccontano la sua vita nei vari aspetti sacramentali e in quelli di condivisione nei vari ambiti della vita. Dal ricordo di : “Don Peppino ha logorato chissà quante talari, perché alle volte neanche per giocare calcetto la toglieva, ma il suo fervore sacerdotale non si è sciupato per niente: è un parroco accogliente, che cammina con il suo popolo sapendo essere esigente e gentile, con una buona dose di umorismo e altrettanto di rigore. Durante i suoi primi anni di sacerdozio come cappellano, ha girato la parrocchia come un “laboratorio”, nella realtà sociale dei fedeli, come a voler riconoscere e avere «l’odore delle pecore», come ammoniva Papa Francesco nella Messa crismale del 28 marzo 2013 …” Fr. Agustín Hernández, OFM per tutti Padre Agostino che ha prestato servizio nella Parrocchia di Serravalle in diverse estati. SERRAVALLE INCONTRA è proposto dal Centro Sociale S. Andrea di Serravalle con il Patrocinio e la collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle. Ingresso libero. Per informazioni: 337 1010902 (WhatsApp) - csandrea@alice.sm

C.s. - Centro Sociale S. Andrea di Serravalle







