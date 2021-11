Mostra fotografica “Contro la violenza” di Daniela Moroni e UDS

Nella giornata di venerdì 26 novembre, alle ore 18:00, presso il Centro Commerciale Azzurro verrà inaugurata la mostra fotografica “San Marino contro la violenza sulle donne”, che nasce da un’idea della fotografa Daniela Moroni e con il sostegno di Unione Donne Sammarinesi. Nei mesi scorsi Daniela Moroni ha chiesto la collaborazione della cittadinanza: attraverso i social media ha invitato chiunque fosse interessato a recarsi nel suo studio per farsi fotografare mostrando un cartello che presentasse un messaggio contro la violenza di genere. L’iniziativa ha avuto subito un grande riscontro tra i sammarinesi: donne, uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini hanno partecipato con entusiasmo. Il risultato di questo progetto verrà messo in mostra negli spazi comuni del Centro Commerciale Azzurro. L’intento è infatti quello di portare messaggi spontanei di gente comune che si diffondano tra la gente comune nella vita di tutti i giorni. Chiunque potrà imbattersi in queste potenti immagini e avrà occasione di riflettere su un fenomeno drammatico, che necessita costante attenzione e che potrà essere debellato solo con una profonda presa di consapevolezza collettiva. Le sessanta immagini sono state volutamente dislocate in più punti: di fronte al supermercato, nell’area delle vaccinazioni e nello spazio al piano terra accanto ai tapis roulant; in quest’ultima zona si terrà l’inaugurazione. Il progetto rientra negli eventi organizzati per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e le fotografie resteranno esposte al pubblico fino al prossimo 8 dicembre.

Cs UNIONE DONNE SAMMARINESI