Mostra fotografica “Humanity” - Sguardi sul mondo a cura di Emanuele Merlini e Erika Muccioli

Gli autori Emanuele Merlini ed Erika Muccioli durante la manifestazione Castello in Festa a Serravalle, dal 26 al 28 Settembre presenteranno “Humanity” - Sguardi sul mondo. Una imemrsione in immagini ed emozioni attraverso gli occhi di chi vive il mondo, che potrete visitare sotto le logge della Scuola Media, in Via Ezio Balducci 1 - Serravalle.

Emanuele Merlini, appassionato di viaggi e racconti visivi, catturo il mondo attraverso l’obiettivo trasformando luoghi, volti e momenti in storie da ricordare. "La mia fotografia nasce dall’incontro tra esplorazione e creatività: ogni scatto è un invito a viaggiare con lo sguardo, a scoprire culture, paesaggi e atmosfere lontane. Con un approccio che unisce sensibilità ed empatia, cerco di restituire l’anima dei luoghi visitati, creando immagini che parlino di emozioni, connessioni e meraviglia."

Erika Muccioli, non si definisce una fotografa, ma un’esploratrice curiosa del mondo e delle persone. "Ho avuto la fortuna di viaggiare in più di sessanta paesi, spesso con lo zaino in spalla, cercando non solo luoghi ma incontri, storie e sguardi. Ogni fotografia di questa mostra è un frammento di vita, uno scatto rubato o condiviso che custodisce emozioni, tradizioni e legami. “Sguardi sul Mondo” non vuole solo mostrare immagini, ma far viaggiare anche chi non può partire, aprendo finestre su culture lontane e ricordando che, in fondo, siamo tutti connessi dalla stessa umanità."

c.s. Giunta di Castello di Serravalle












