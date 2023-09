La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, in Piazza San Pietro a Roma, negli spazi del colonnato del Bernini, si terrà la consueta Mostra Internazionale “100 Presepi in Vaticano” 2023. Per chi volesse partecipare alla Mostra è necessario presentare la propria candidatura tramite la presentazione di un Modulo compilato in ogni sua parte entro il 30 settembre 2023. Il Modulo è da inviare all’Ambasciata della Repubblica di San Marino in Italia all’indirizzo: asmarino@ambrsm.it per il successivo inoltro al Dicastero per l'Evangelizzazione. Ai fini della candidatura è necessario fornire i dati tecnici del presepe, una sua descrizione, tre fotografie dell’opera e il nominativo e contatto dell’artista. È la Commissione istituita presso il “Dicastero” che si occuperà di valutare i requisiti di idoneità per la scelta dei presepi.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri