Nell’ambito della Mostra SWIT – Science Women of Italy, ospitata al Palazzo SUMS di San Marino dalla Ambasciata d’Italia, con il patrocinio del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e delle Segreterie di Stato agli Affari esteri e all’Istruzione e Cultura, si terrà il giovedì 5 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00, in un apposito spazio, una conferenza dibattito di Maria Cristina Fossi, ordinario di Ecologia e Ecotossicologia all'Università di Siena e Direttore Scientifico del Laboratorio di Biomarcatori (CIBM), una delle ventuno personalità di eccellenza nella ricerca italiana cui la mostra è dedicata e fra i massimi esperti in campo nazionale ed internazionale nell’ambito dell'inquinamento marino e terrestre. Membro eminente di numerosi enti internazionali, tra cui la sezione italiana della Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), la Prof.ssa Fossi è altresì nei fori di valutazione di importanti progetti europei, e di istituzioni internazionali. È stata coordinatrice scientifica del progetto bandiera "Plastic Busters" nell’ambito del polo regionale delle Nazioni Unite per le soluzioni di sviluppo sostenibile nell'area del Mediterraneo, scelto, nel 2019, come iniziativa pilota nell'ambito del progetto d'eccellenza BLUEMED “Verso un Mar Mediterraneo sano e libero dalla plastica”. La mostra ,http://www.switstem.it/ ,con ingresso gratuito, è visitabile a Palazzo SUMS sito in Via Piana 1, Città di San Marino, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

c.s. Ambasciata d'Italia a San Marino