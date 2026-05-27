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Mostra temporanea promossa dall'Authority per le Pari Opportunità e dalla Commissione per le Pari Opportunità

27 mag 2026
Mostra temporanea promossa dall'Authority per le Pari Opportunità e dalla Commissione per le Pari Opportunità

L’Authority per le Pari Opportunità, in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità, promuove la mostra temporanea dal titolo “Da Barbablù ad Uguali non Conformi, percorsi contro violenza e discriminazioni”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e delle discriminazioni. L’esposizione presenterà fotografie e video realizzati dagli studenti delle Scuole Medie, delle Scuole Superiori e del Centro di Formazione Professionale nell’ambito di tutti i concorsi promossi, dal 2020 ad oggi, dalla Commissione per le Pari Opportunità. I progetti sono stati sviluppati con l’obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione consapevole sul contrasto alla violenza contro le donne e contro ogni forma di discriminazione. Attraverso attività basate sul movimento, sull’ascolto del corpo e sull’espressività creativa, ragazze e ragazzi hanno potuto elaborare tali tematiche mediante il disegno, la fotografia, la parola, la produzione video e il linguaggio corporeo. La mostra sarà allestita dal 29 maggio al 3 giugno p.v. presso il piano terra del Centro Commerciale Atlante, in Via 3 Settembre n. 17, Dogana (R.S.M.). L’inaugurazione si terrà venerdì 29 maggio alle ore 17:00. Interverranno rappresentanti dell’Authority per le Pari Opportunità, della Commissione per le Pari Opportunità e delle organizzazioni sindacali. In occasione dell’inaugurazione, le tre sigle sindacali – componenti della rete antiviolenza – presenteranno inoltre le proprie iniziative dedicate al contrasto della violenza di genere. L’iniziativa intende coinvolgere l’intera cittadinanza in un percorso di sensibilizzazione e consapevolezza, favorendo una cultura del rispetto, dell’inclusione e della parità. L’Authority per le Pari Opportunità e la Commissione per le Pari Opportunità auspicano una significativa partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni, nella convinzione che il contrasto alla violenza e alle discriminazioni rappresenti un impegno collettivo di fondamentale valore sociale.

C.s. - Authority per le Pari Opportunità - Commissione per le Pari Opportunità




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