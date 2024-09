MotoGp 2024, a Coriano l’accensione straordinaria della fiamma del Sic venerdì 6 settembre alle 19

Nella settimana del Gran Premio MotoGp 2024 verrà accesa in via straordinaria la Fiamma del Sic dedicata al campione corianese Marco Simoncelli, il pilota di MotoGp rimasto vittima di un incidente al Gran premio del circuito di Sepang, in Malesia nel 2011. L’appuntamento per i numerosissimi fan del pilota e per la cittadinanza è per venerdì 6 settembre alle 19 in via Patrignani, area Dainese, a pochi passi dal centro storico. Un evento eccezionale al quale prenderà parte anche il padre del pilota, Paolo Simoncelli con la sua SIC58 Squadra Corse. L’installazione “Every Sunday”, donata dalla Dainese è un’opera artistica a forma di marmitta di motocicletta collocata su una lastra di basamento lunga 20 metri. La marmitta emette una fiammata lunga circa 3 metri della durata di 58 secondi, come il numero 58 del campione. “Coriano terra dei motori e di passioni vere, sanguigne, genuine, terra di grandi campioni. Con l’arrivo dell’appuntamento internazionale del Motomondiale - dichiarano il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore allo Sport, Anna Pecci - si riconferma l’atteso appuntamento dell'accensione della fiamma del Sic. Un rito imperdibile che richiama numerosissimi fan da ogni parte del mondo per assistere alla fiammata silenziosa realizzata in omaggio del nostro Marco”. Per scoprire le imprese e le gesta di Marco Simoncelli Ricordi, il Museo ‘La storia del Sic’ di via Garibaldi,127 all’interno del palazzo del teatro CorTe, propone filmati e tutto il suo vestiario di gara assieme alle cose che appartenevano come moto, caschi e tute. Gli orari di apertura per il lungo week end della MotoGp: venerdì e sabato 9.30- 19.30, domenica 9-12.30 e 15.30-19.30, lunedì 9.30-19.30. Il 23 settembre Coriano sarà inoltre tappa della decima edizione del Transitalia Marathon, evento di mototurismo itinerante, patrocinato dal Senato e dalla Polizia di Stato e presentato quest’anno a Roma dal vicesindaco di Coriano, senatrice Domenica Spinelli.

c.s. Comune di Coriano

