"MotoGP - Corri in Cassa", Carisp consegna i premi ingresso ai nuovi correntisti

Nel pomeriggio odierno, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, in collaborazione con Arzilli Giovanni Gioielleria ed Oreficeria ed il brand Tissot, ha consegnato, durante una breve cerimonia ufficiale, i premi ingressi al Moto GP di Misano 2019 ai vincitori del Concorso collegato allo storico evento sportivo internazionale. Così grazie alla vicinanza alla propria Clientela ed alla concretezza di Cassa di Risparmio, sei nuovi correntisti della Banca potranno vivere in pista l’emozione del Gran Premio. Ognuno di loro, vincendo due ingressi gratuiti all’internazionale evento sportivo che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2019 presso il Misano World Circuit, potrà esserci insieme a Cassa di Risparmio al centro e sotto i riflettori della kermesse sportiva che richiama interesse in tutto il mondo. In Galleria Cassa di Risparmio, dove è stato ricreato un contesto che ricorda i dettagli di un circuito, prosegue la mostra promossa dalla Gioielleria ed Oreficeria Arzilli Giovanni ed il brand Tissot (quale storico main sponsor del Gran Premio Motociclistico), in cui sono esposti orologi Tissot che segnano lo scorrere del piacevole tempo sportivo all’insegna del divertimento insieme.

c.s. Cassa di Risparmio di San Marino