MotoGP Group e i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini celebrano la partnership fino al 2031

MotoGP Group e i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini celebrano la partnership fino al 2031.

Il CEO di MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, ha visitato oggi la Repubblica di San Marino su invito dei promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, riaffermando la partnership di lungo periodo che vedrà la MotoGP continuare a gareggiare al Misano World Circuit fino al 2031. La visita si è svolta presso Palazzo Mercuri, sede della Segreteria di Stato per l'Industria e lo Sport, e ha riunito i rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, dei Comuni della Riviera di Rimini e del Misano World Circuit, insieme ai vertici di MotoGP. L'incontro ha rappresentato l'occasione per celebrare l'accordo annunciato durante il Gran Premio di San Marino 2025 e per apporre le firme sul rinnovo del contratto, ribadendo l'impegno condiviso di tutte le parti a favore della crescita e del successo di uno degli appuntamenti più iconici del Campionato. La MotoGP, che dal 2007 si corre regolarmente a Misano World Circuit, è confermata nella Riders’ Land fino al 2031, garantendo al territorio per altri cinque anni, a partire dal 2027, uno degli eventi sportivi più popolari al mondo, in grado di generare una ricaduta economica importante, quantificata in oltre 85 milioni di euro, moltiplicando di 9,5 volte ogni euro investito. Presenti, insieme a Carmelo Ezpeleta, il Segretario di Stato per l’Industria e lo Sport della Repubblica di San Marino Rossano Fabbri, l’Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico, in rappresentanza della Provincia di Rimini, Daniela Angelini, Sindaca di Riccione, Franca Foronchi Sindaca di Cattolica, Filippo Giorgetti Sindaco di Bellaria Igea Marina e l’Assessore Francesco Bragagni in rappresentanza del Comune di Rimini. Per la Santa Monica SpA proprietaria del Misano World Circuit, il Presidente Luca Colaiacovo, il Vicepresidente Mariano Spigarelli e il Managing Director Andrea Albani. La firma dell’accordo rappresenta il consolidamento di un percorso condiviso vincente, confermato dai numeri, in costante aumento, del pubblico, che lo scorso anno ha superato le 174 mila presenze.

Dichiarazioni

Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Group: “Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è uno degli appuntamenti più importanti del calendario MotoGP e rappresenta un evento di grande valore per il nostro sport. La passione per il motociclismo che caratterizza questo territorio, unita all'impegno di tutte le istituzioni coinvolte e del Misano World Circuit, ha contribuito a renderlo un successo costante anno dopo anno. Siamo molto lieti di proseguire questa solida partnership fino al 2031 e di continuare a portare la MotoGP in un luogo così profondamente legato alla storia, alla cultura e al futuro del motociclismo. Guardiamo con entusiasmo al proseguimento di questa collaborazione per far crescere ulteriormente l'evento e offrire un'esperienza sempre più coinvolgente ai tifosi, ai team, ai partner e all'intera comunità”.

Promotori Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: “Il rinnovo dell'accordo fino al 2031 rappresenta un risultato di grande valore e conferma la visione strategica che, da anni, guida il nostro impegno. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è uno straordinario strumento di promozione territoriale: attraverso un evento di richiamo internazionale, intendiamo consolidare una proposta che unisce sport, ospitalità, intrattenimento e qualità dell'accoglienza. Il Gran Premio genera un importante indotto economico, contribuisce ad allungare la stagione turistica e offre una vetrina mediatica globale che rafforza il posizionamento della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini come destinazioni d'eccellenza. La MotoGP rappresenta, inoltre, un'occasione unica per raccontare e promuovere il valore del nostro distretto industriale, espressione di innovazione, ricerca e design, che fa della Motor Valley un punto di riferimento mondiale per il motorsport e contribuisce a posizionare il Misano World Circuit stabilmente ai vertici del motociclismo internazionale. Il rinnovo fino al 2031 ci permette di programmare il futuro con maggiore forza, investendo nella crescita di un evento che continua a creare valore per il territorio, per il sistema turistico, per il comparto produttivo e per l'intera filiera economica”.



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