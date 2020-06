MotoGP, Marco Podeschi bacchetta il Segretario Pedini Amati e Rete: "Alleanza senza coerenza"

Ogni tanto arriva qualche buona notizia. La doppia tappa Moto GP a Misano è un segnale positivo della voglia di ripresa del settore turistico e incorona l'avvenimento più importante per San Marino e la Riviera di Rimini. Sono felice e sorpreso - in senso positivo - di come ha diametralmente cambiato idea sull'evento il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il movimento Rete. Nel 2018 infatti entrambi firmarono un interpellanza sull'argomento affermando durante una polemica estiva che : "Non porta nulla l'autodromo è lontano" e innescando dubbi sul costo della manifestazione. Non so se oggi l'autodromo di Misano si è avvicinato a San Marino, se il governo ha fatto una espansione territoriale in zona Rovereta o si è ottenuto uno sconto su i costi pagando con i già “titani". Rimane evidente la contraddizione fra il pensiero all’opposizione e l’azione governativa elemento di grande rispetto degli elettori. Voglio invece fare i miei complimenti invece al Teodoro Lonfernini per la coerenza dimostrata. Firmando il contratto con Dorna nel 2016 ha permesso di rafforzare la collaborazione con la Regione Emilia Romagna e i comuni limitrofi, legami che nella scorsa legislatura si sono ulteriormente intensificati. Sarebbe interessante sapere se i colleghi di governo di Lonfernini si sono ravveduti su gli eventi fuori territorio. Ravvedimento che magari fa il paio con l’Accordo con la Santa Sede per l'insegnamento dell'ora di religione. Un accordo che ha giurato di eliminare al governo e oggi invece soddisfatto sprofondato nella comoda poltrona governativa resta silente. A settembre prima una messa di buon ora poi tutti al gran premio a Misano per celebrare una alleanza di governo forte in termini di consenso ma prossima allo zero in termini di coerenza.

c.s. Marco Podeschi



