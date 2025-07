Mototerapia San Marino: prima edizione della Color Run a Serravalle!

Il Comitato Organizzatore, in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle, è lieto di annunciare la prima edizione della Color Run, un evento che unisce sport, festa e inclusione in una mattinata carica di energia, musica e allegria! Partenza e arrivo sono previsti presso il Piazzale Giovanni Paolo II, a Serravalle. Il percorso si snoderà tra vie e sentieri accessibili del territorio, con passaggio attraverso il Centro del Castello e il Parco Laiala, dove i partecipanti troveranno una speciale postazione fotografica con vista sul Monte Titano, allestita per l’occasione. Un set naturale perfetto per immortalare l’esperienza in un’atmosfera tutta sammarinese. La Color Run non è una gara, ma un’esperienza aperta a tutti: famiglie, bambini, persone di tutte l'età e persone con disabilità. Si tratta di un percorso non cronometrato e divertente che attraversa diverse “zone colore” (polveri colorate atossiche e lavabili).

Programma della Color Run Domenica 14 settembre 2025

– Ore 10:15 Partenza e arrivo: Piazzale Giovanni Paolo II, Serravalle (San Marino)

Ore 9:00 – Ritrovo e distribuzione dei kit (t-shirt ufficiale e bustina di colore. Offerta minima 5 EUR.

Ore 9:30 – Marcia di apertura a cura della Banda21rulli (Centro21)

Ore 10:15 – Partenza ufficiale dal Piazzale Giovanni Paolo II Percorso tra le “zone colore” con passaggio al Parco Laiala Sosta libera al Photo Shooting Point Ritorno al punto di partenza con musica, divertimento e tanto altro Iscrizioni aperte! La partecipazione è aperta a tutte e tutti.

È sufficiente iscriversi online e ritirare il proprio kit il giorno dell’evento. Tutte le info su: www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025/color-run Contatti: Attiva-Mente – contatto@attiva-mente.info Giunta di Castello di Serravalle – serravalle@giuntedicastello.sm Colori, sorrisi e libertà in movimento! Domenica 14 settembre, partecipa anche tu alla prima Color Run di Serravalle: un evento per tutti, firmato “Tuttavia… che Spettacolo!”





C.S Il Comitato Organizzatore