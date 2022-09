Mototerapia San Marino ringrazia tutti

In tantissimi ci hanno manifestato il loro apprezzamento e la loro gratitudine per aver realizzato questa edizione de "Tuttavia...che Spettacolo!", ringraziamenti che riteniamo doveroso quantomeno girare in toto a tutti coloro, enti pubblici e privati, che ci hanno supportato fornendoci servizi, prodotti e contributi economici. Senza tale sostegno non potremmo certamente far molto, siamo un semplice gruppo di amici volontari che nel fare sensibilizzazione e solidarietà divertendoci, abbiamo trovato probabilmente un solido punto di forza e, pertanto, auspichiamo di poter replicare l’Evento anche nel 2023. Ci ritroverete entro poche settimane per l'ultimo tassello mancante, la consegna dei fondi raccolti per la Comunità di Montetauro e per la Pediatria della Repubblica di San Marino. Grazie ancora di cuore a tutti!

cs L'Organizzazione

