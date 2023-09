Mototerapia San Marino: Ringraziamenti terza edizione di "Tuttavia... che Spettacolo!"

In tantissimi ci hanno espresso il loro apprezzamento e gratitudine per la realizzazione di questa terza edizione di "Tuttavia...che Spettacolo!" e riteniamo sia nostro dovere riconoscere e condividere questi sentimenti di gratitudine con tutti coloro, sia enti pubblici che privati, che ci hanno sostenuto fornendoci servizi, prodotti e contributi finanziari. Senza il loro prezioso sostegno, non avremmo potuto raggiungere i risultati che abbiamo ottenuto. Siamo un gruppo di amici volontari che si è unito per promuovere la sensibilizzazione e la solidarietà attraverso il divertimento, e in questo percorso abbiamo scoperto un solido punto di forza che speriamo di poter consolidare replicando l'evento anche nel 2024. Nel giro di poche settimane, ci riuniremo per completare l'ultimo capitolo di questa esperienza straordinaria: la consegna dei fondi raccolti destinati a San Marino for the Children, alla Comunità di Montetauro, alla Cooperativa Centro21 e alla Pediatria della Repubblica di San Marino. Desideriamo ringraziare di cuore di nuovo tutti per aver contribuito al successo di "Tuttavia...che Spettacolo!", per aver reso possibile il nostro impegno a favore della comunità e, soprattutto, per aver regalato emozioni, sorrisi, leggerezza e quel senso di libertà nella vita di coloro che ne hanno bisogno. La vostra generosità e il vostro sostegno sono stati fondamentali.

Grazie ancora, di tutto cuore.

L'Organizzazione

Comunicato stampa

Mototerapia San Marino