Mototerapia San Marino: “Un assist per la Pace e i Diritti”.

Mototerapia per tutti ma non solo, c’è molto altro a “Tuttavia…che Spettacolo! Per tanti fattori, la guerra in primis, il mondo intero sta attraversando un momento di grande difficoltà. Un eventuale e ulteriore deterioramento dei conflitti, sommato agli egoismi di Stato, alla sottovalutazione di altre sfide che il pianeta in cui viviamo ci sta indicando giorno dopo giorno, all’agire del pensiero dominante improntato allo scarso rispetto verso chi è diverso, potrebbero causare danni ancor più gravi se non irreparabili, in termini di convivenza e di sopravvivenza. Per questo abbiamo voluto inserire nel programma alcuni momenti che vedono legati tra loro Pace e Diritti, in quanto riteniamo che riflettere e attivarsi per la loro affermazione sia di fondamentale importanza dato che l’assenza di uno di questi due elementi compromette l’esistenza dell’altro. Oggi desideriamo presentare “Un Assist per la Pace e i Diritti”, il primo di questi momenti e che si terrà Venerdì 9 Settembre ore 14.30 Palestra Multieventi. Una partita di Basket in carrozzina tra due squadre formate da personaggi noti maschili e femminili dello sport, della politica, della società civile sammarinese e dagli ospiti con o senza disabilità. Un momento sportivo e culturale che darà idealmente lo start all’intera manifestazione, voluto per aprire il cuore e la mente sull'importanza di valori quali la condivisione, l'inclusione e la pace. In diversi hanno già confermato la loro presenza per cimentarsi sul parquet del Multieventi: membri del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale, Campioni dello Sport come, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, Massimo Bonini, Elia Benedettini, Vanni Oddera, la Riviera Basket Rimini e tanti altri tra cui un ospite d’eccezione e “Madrina” dell’Evento, Mulkara Rahimi, atleta della Nazionale afghana di basket in carrozzina, fuggita dal regime talebano e oggi rifugiata in Italia. In un’epoca dove paradossalmente capita di non essere noi a proporre e progettare eventi, ma sono gli eventi che ci travolgono, vogliamo regalare emozioni e divertimento. Reagire e resistere con il sorriso nelle difficoltà è complicato ma può far la differenza. Presto pubblicheremo gli elenchi delle due squadre con i relativi coach e assistenti coach da cui saranno guidate. Vi aspettiamo numerosi!

N.B. sarà presente anche una postazione per le libere offerte, ricordiamo infatti che l'intero ammontare di tali proventi raccolti durante le 3 giornate saranno destinati: - alla Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, la quale svolge un servizio socio-assistenziale-sanitario nei confronti di minori e adulti con disabilità, di minori e ragazze in gravi situazioni socio-familiari, ragazze madri e immigrati, e ai bambini con disabilità assistiti dall’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

c.s. Mototerapia San Marino

