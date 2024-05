Mototerapia San Marino: Volontariato in fiera

Con "Volontariato in Fiera" vogliamo celebrare l'impegno e la solidarietà, elementi chiave del terzo settore, che caratterizzano il lavoro di tante realtà associate in Repubblica in primis, ma anche nel circondario. Organizzazioni non-profit e non governative che operano al di fuori del settore pubblico e di quello aziendale. Questo settore è essenziale per il tessuto sociale perché colma le lacune lasciate dallo stato e dal mercato, offrendo servizi e sostegno per varie cause sociali, ambientali e culturali. L'evento mira a evidenziare l'importanza della solidarietà come valore portante del volontariato, mostrando come la collaborazione e l'altruismo possano effettivamente trasformare le comunità.

Inoltre, "Volontariato in Fiera" giunge in un momento significativo, con l'annuncio di una nuova legge sull'associazionismo in dirittura d'arrivo. Questa legge è destinata a riformare il quadro legislativo per le associazioni e le organizzazioni non-profit, promettendo di semplificare le procedure burocratiche e potenziare il sostegno a queste entità vitali. La prospettiva di questa nuova legislazione aggiunge un ulteriore livello di rilevanza all'evento, fungendo da forum per la discussione sulle implicazioni future per il terzo settore e offrendo alle associazioni l'opportunità di prepararsi e adattarsi ai cambiamenti normativi in arrivo.

Promozione e visibilità: Con la presenza di vari stand dedicati alle associazioni di volontariato, l'evento offre una piattaforma unica per le organizzazioni di mostrare i loro progetti e successi, aiutandole a guadagnare visibilità, attrarre nuovi volontari e potenziali finanziatori.

Scambio di idee e migliori pratiche: La "Volontariato in Fiera" è un'occasione per gli attori del settore di incontrarsi, condividere esperienze e discutere le sfide comuni. La stessa tavola rotonda, dal titolo "Il valore del prendersi a cuore l'interesse comune: valori, prospettive e metodo" mira a stimolare un dialogo costruttivo sul futuro del volontariato.

Educazione e sensibilizzazione: La Fiera mira a educare il pubblico sui vari aspetti del volontariato, elevando la consapevolezza sull'impatto positivo che esso può avere nella risoluzione di problemi sociali, ambientali ed economici.

Rafforzamento della rete di volontariato: L'evento funge da catalizzatore per il rafforzamento delle reti tra le diverse associazioni, favorendo collaborazione e sinergia che possono portare a iniziative congiunte più efficaci.

Celebrazione del contributo dei volontari: "Volontariato in Fiera" serve anche come occasione per celebrare e riconoscere il lavoro e l'impegno dei volontari, fondamentali per motivare i partecipanti e ispirare altri cittadini a unirsi.

Coinvolgimento dei giovani: L'evento punta a coinvolgere i giovani, mostrando come il volontariato offra opportunità uniche di crescita personale e partecipazione attiva nella società, con percorsi formativi specifici per sviluppare leadership e competenze gestionali.

Collaborazioni oltre confini: La presenza di associazioni sammarinesi e italiane sottolinea l'importanza della cooperazione oltre i confini nazionali, arricchendo l'esperienza dei partecipanti con una visione più ampia delle strategie di volontariato internazionale.

Prospettiva di un evento annuale: Questa prima edizione ha l'ambizione di stabilire un appuntamento annuale che diventi un punto di riferimento per il volontariato, contribuendo a creare una tradizione duratura e una comunità di volontariato sempre più vasta e coesa.

In conclusione, invitiamo tutte le associazioni e i cittadini interessati a partecipare attivamente a "Volontariato in Fiera".

Al momento hanno aderito e saranno presenti con un proprio Stand: Associazione Sammarinese Sordi, Aquabike, USTAL, VIP Viviamo in Positivo, ASSM, AGEOP Ricerca Odv, CSDL, Attiva-Mente, Associazione Il Melograno, San Marino for the Children, Fondazione Centro Anch'io, Lettori con la valigia, AVSSO, Carità senza Confini, Vo.Ci. nei Castelli.

Riteniamo che questa sia un'opportunità importante per esplorare le possibilità del volontariato, contribuire al dibattito sul futuro del terzo settore e celebrare il potere della solidarietà comunitaria. La vostra presenza è essenziale per il successo di questo evento e per la crescita del volontariato nel nostro tempo.

Prossima riunione organizzativa martedì 21 maggio alle ore 21.00 presso la sede di Attiva-Mente a Gualdicciolo in Via F.da Montebello 5 (Centro Gualdo)."



Comunicato stampa

Il Comitato Organizzatore

Mototerapia San Marino

