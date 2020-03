Movimento Civico10: L’uso delle tecnologie al servizio del Paese per affrontare l’emergenza

Proprio nella giornata di ieri abbiamo fatto alcune proposte, anticipate già in una lettera inviata dal gruppo consigliare di Libera a tutta la politica, per supportare le attività economiche in questo momento di particolare difficoltà.

Una di queste proposte era legata all’uso della tecnologia che può essere davvero utile per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus in Repubblica.

SCUOLA: E-LEARNING

In questo senso un plauso va al Centro di Formazione Professionale dove un gruppo di 16 allievi, come riportato dall’emittente di Stato, ha seguito online una lezione. Un’interessante esperimento quindi di e-learning – modalità didattica a distanza- che caldeggiamo anche noi e che siamo sicuri verrà sfruttato al massimo da insegnanti e studenti in questi giorni in attesa del rientro presso i plessi scolastici.

LO SMART-WORKING A SAN MARINO

Oltre all’e-learning abbiamo proposto nel pacchetto di interventi di cui parlavamo sopra per il supporto alle attività economiche, la valorizzazione dello Smart-working.

Già previsto da un accordo siglato dalla CSU e OSLA nel 2017, tale forma contrattuale sta dando riscontri positivi per l’azienda sammarinese che lo utilizza.

L'accordo prevede che il lavoratore possa richiedere volontariamente di poter usufruire dello smartworking e che l'azienda abbia facoltà di autorizzarlo.

COS’È’ LO SMART-WORKING

Lo Smart Working è un modello organizzativo che interviene nel rapporto tra individuo e azienda. Propone autonomia nelle modalità di lavoro a fronte del raggiungimento dei risultati e presuppone il ripensamento “intelligente” delle modalità con cui si svolgono le attività lavorative anche all’interno degli spazi aziendali, rimuovendo vincoli e modelli legati a concetti di postazione fissa, open space e ufficio singolo che mal si sposano con i principi di personalizzazione, flessibilità e virtualità.

A nostro avviso il luogo dove si svolge un lavoro è meno importante del valore del risultato. Ci sono settori, come i servizi, in cui il lavoratore può conciliare gli obiettivi aziendali con le esigenze familiari. Questo modello può e deve rappresentare un esempio per il futuro della nostra economia, non più legato per forza alla presenza fisica in azienda.

LA NOSTRA PROPOSTA

Specialmente in un momento particolare come questo, dove Il continuo propagarsi del Coronavirus sta producendo effetti negativi soprattutto in ambito lavorativo, con l’impossibilità per molti lavoratori di poter recarsi a lavoro, e’ necessario riflettere anche su queste modalità di rapporto subordinato.

Per questo abbiamo fin da subito proposto di incentivare a livello fiscale, contributivo e di semplificazione amministrativa (in Italia, in particolare in Emilia Romagna, sono stati adottati provvedimenti urgenti per snellire l’avvio degli smart-working) tale modalità di lavoro che può essere un toccasana in questo frangente per tante attività economiche.

Questa e’ una delle idee che continueremo a proporre a Governo e maggioranza. Siamo convinti che l’approccio giusto per affrontare l’emergenza Coronavirus sia non essere approssimativi, comunicare e fare squadra. Noi continueremo a dare il nostro contributo.

Comunicato stampa

Movimento Civico10





