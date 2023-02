Movimento Ideali Socialisti: avanti con il progetto avviato con Noi Sammarinesi e i Consiglieri Socialisti Mancini e Simoncini

Il Movimento Ideali Socialisti (M.I.S.) a seguito di un confronto interno nei propri organismi, dopo un ampio ed articolato dibattito, esprime convinta approvazione del progetto politico avviato con Noi Sammarinesi e i Consiglieri Socialisti Mancini e Simoncini. Un progetto di prospettiva che desidera allargarsi - senza pregiudizi di sorta - a tutti coloro che si ritroveranno all'Interno dei valori liberaldemocratici e di ispirazione socialista. Nella convinzione che possa diventare un polo di attrazione per tanti nell'aula e fuori. Specialmente per chi, al momento, guarda con prudenza e diffidenza alla politica in generale. Su questo punto il M.I.S. ha stimolato i propri rappresentati istituzionali nel prodigarsi celermente per mettere in campo uno strumento di coordinamento politico tra le tre forze. Rispetto alle critiche, registratesi sia pure in modo marginale attorno all'accordo siglato con NS e i Consiglieri Socialisti, il MIS desidera guardare avanti. Ci limitiamo, sul punto, solo ad una breve ma doverosa puntualizzazione. D'altronde la memoria storica è la sola ed unica cartina di tornasole rispetto alla quale, poi, ogni commento diventa superfluo. La cronica e perdurante crisi dell'area socialista, il suo travaglio, le sue rotture non nascono oggi ma hanno ragioni e responsabilità sedimentate nel tempo. Sono tutte lì, in bella evidenza, e non vale la pena neppure riepilogarle. Rispetto al rapporto con la maggioranza il MIS non è alla ricerca né di una poltrona né tantomeno di uno "strapuntino". Il nostro obiettivo, oltre a quello di rendere coordinato il lavoro con tutte le forze della lista NPR, sarà quello di sostenere ciò che di giusto, corretto ed equo porterà il Governo all'attenzione del Consiglio Grande e Generale. Così come abbiamo fatto sulla Giustizia. Mettendoci giustamente la faccia alla luce dei prestigiosi ed inequivocabili risultati ottenuti da San Marino in sede internazionale. Su cui, ci si sentiamo di dirlo, una parte di merito è anche la nostra.

Movimento Ideali Socialisti