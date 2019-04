Movimento ideali socialisti: ringraziamento ai sostenitori

Desideriamo sinceramente esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito in questi mesi alla nascita del Movimento Ideali Socialisti; un ringraziamento di cuore ai tanti partecipanti alla serata del 5 aprile scorso, momento fondativo del Movimento, che ha confermato quanto l’Ideale intorno al quale ci raccogliamo sia tutt’ora caro a tanti sammarinesi, che ancora credono in esso, e che per esso sono pronti a lottare ed impegnarsi in prima persona. Approfittiamo di questa occasione per comunicare alla cittadinanza il nostro Manifesto politico: “Movimento Ideali Socialisti nasce dalla necessità di ricercare e favorire le condizioni per una svolta, non soltanto politica, ma più di ogni altra cosa culturale e morale, ripartendo dalla base, dalle persone, rifiutando ogni operazione verticistica. I partiti social-democratici hanno per noi la responsabilità di aver sposato una visione troppo semplificata e ideologica del mondo progressista e riformista, ed in particolare, di aver ridotto la loro narrazione a slogan vuoti e privi di significato. Mentre di anno in anno la crisi finanziaria si aggrava, e pesa sempre più sulle spalle dei sammarinesi, la nostra classe dirigente si rivela regolarmente incapace di saperla gestire. Come risultato, la democrazia liberale è entrata in crisi, è caduta a pezzi. La classe media, un tempo prospera a San Marino, si è impoverita, e la ricchezza, oggi più che mai, è mal distribuita; la nostra Comunità si è spaccata di netto tra pochi vincitori e tanti vinti. Movimento Ideali Socialisti sta dalla parte dei vinti, e lotta contro i poteri forti, le rendite di posizione, per i diritti dei cittadini, per la creazione di posti di lavoro, per una riforma del mercato finanziario, per un Paese dove ad ognuno sia garantita dignità, sicurezza e uguaglianza di fronte alla legge, così da poter creare un senso di Comunità più forte, e garantire a tutti un futuro migliore. È indispensabile infatti un rinnovato senso di Comunità, che vada oltre, e aggreghi i mondi della rappresentanza sociale e dell’economia, dell’impegno civile, della cultura, del terzo settore, delle professioni. Vogliamo offrire ai cittadini uno strumento di mobilitazione, che abbia un programma adatto per camminare verso il futuro, con l’obiettivo fondamentale di salvare la nostra Repubblica dal rischio imminente di una nuova forma di oligarchia.” MOVIMENTO IDEALI SOCIALISTI