Movimento Imprenditori Sammarinesi a Palazzo.

Nell’odierna giornata 20/04/2020 alcuni membri in rappresentanza del “Movimento Imprenditori Sammarinese” si è recata a Palazzo per conferire con gli Ecc.mi Capitani Reggenti della nostra Repubblica, previa comunicazione Loro disponibilità. Cogliamo anche l’occasione con la presente per ringraziare pubblicamente gli Ecc.mi Capitani Reggenti Mancini Alessandro e Zafferani Grazia per l’opportunità concessaci. L’incontro si è tenuto con un reciproco spirito di collaborazione affrontando molte delle problematiche e delle criticità che stanno investendo il nostro settore imprenditoriale come già menzionato nelle precedenti lettere a questo incontro. Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, in attesa dell’imminente uscita del “decreto economico”, hanno dato loro garanzia nel farsi portavoce con le Segreterie di competenza per le richieste da noi inoltrate, e di darci risposte in “tempo breve”, comunque prima del prossimo Consiglio Grande e Generale. Come ribadito alla Reggenza rimaniamo disponibili per qualsiasi confronto sulle tematiche discusse e presenti nelle nostre richieste. Rimaniamo in attesa e fiduciosi per l’apertura di un prossimo dialogo.

Imprenditori Sammarinesi



