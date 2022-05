Movimento Rete: Carisp di nuovo in utile grazie alla governance voluta da questo governo

La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, a partire dal 2009, ha scontato nel proprio bilancio gli effetti negativi della situazione del gruppo Delta a Bologna e, in conseguenza, per undici esercizi consecutivi i suoi bilanci sono risultati in perdita. Ad aggravare ulteriormente la situazione fu la redazione del bilancio dell’anno 2016, quando il CdA di matrice Grandoni/Confuorti portò svalutazioni per 534 milioni di Euro, con l’intenzione di affossare il più antico Istituto di Credito sammarinese. Con la spalmatura delle perdite in venticinque anni – ossia venti milioni all’anno sulle spalle dei cittadini – Adesso.sm aveva di fatto condannato Cassa di Risparmio a non poter avere più una gestione in utile. Nei fatti, lo Stato si è accollato – negli ultimi anni – tra i 25 e 30 milioni di perdita annuale dovuti in parte al deficit strutturale e in parte alla spalmatura della perdita del 2016. Oggi la nuova governance di Cassa di Risparmio, voluta e sostenuta da questo Governo e da questa Maggioranza, ha riportato in utile la gestione della banca per oltre 1,7 milioni e fatto accantonamenti prudenziali per 5 milioni di euro. Questo ottimo risultato non è dovuto ad un artificio contabile, come da più parti si sostiene, ma ad una operazione di buon senso. Infatti, sostituire la spalmatura dei 534 milioni – quello sì fu un artificio contabile – con un Titolo di Stato di pari importo ha consentito alla Banca di trasformare un’attività che non produceva frutti in un titolo che oggi viene utilizzato a garanzia di investimenti e produce interessi attivi per la Banca. Se oggi si è riusciti a concludere tale operazione è per il lungo lavoro volto al benessere di San Marino e del suo tessuto economico mentre, malauguratamente, i grandi suggeritori di Adesso.sm avevano altri obiettivi. Ovviamente non dichiarati.

cs Movimento RETE