Movimento Rete: "Ci sederemo al tavolo istituzionale solo a Consiglio sciolto"

La mattina del 5 settembre alcuni capigruppo di maggioranza in Ufficio di Presidenza affermano che “non esiste più maggioranza e minoranza”: si accerta così la crisi politica di Adesso.SM. A fronte di tale frattura, solo una parte della maggioranza - C10 e SSD - ha chiesto l'attivazione di un Tavolo Istituzionale in merito al prossimo bilancio dello Stato. Alla sua prima riunione informale, RETE ha detto chiaramente che si siederà al Tavolo solo a Consiglio sciolto. Ci preme sottolineare, ancora una volta, che RETE non è più disposta a dare aiuto e sostegno a questo Governo e a questa maggioranza. Chi ha a cuore le sorti della nostra Repubblica trovi la forza e il coraggio di porre subito fine a questa legislatura. Solo portando il paese a immediate elezioni, attraverso un bilancio di tipo tecnico, fatto di soli numeri e privo di elementi politici, si potrà aprire una nuova fase e ridare speranza al paese.

c.s. Movimento RETE