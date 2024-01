Movimento Rete: la legge sulla fibromialgia è una realtà

Siamo orgogliosi che un’altra iniziativa ideata e promossa da RETE, sia diventata Legge dello Stato . Infatti, “Norme a tutela dei soggetti affetti da Fibromialgia” è una legge ispirata da un’istanza d’arengo che la Segreteria Sanità, retta allora dal nostro Roberto Ciavatta, si prese convintamente in carico per tradurla in realtà. L’obiettivo principale dell’intervento legislativo è tutelare la persona quando è colpita da una malattia molto dolorosa, cronica e per questo fonte di enormi disagi psicologici ed emotivi. Purtroppo, la fibromialgia è una patologia che colpisce una fascia significativa della popolazione anche a San Marino, con conseguenze pesanti sulla sfera familiare, relazionale e lavorativa. La legge prevede certamente il sostegno alla persona ma affronta anche la materia in senso più ampio, a cominciare dall’aggiornamento sulle nuove scoperte scientifiche, la necessità conseguente di avere personale sanitario costantemente aggiornato grazie a percorsi formativi dedicati. L’articolato include campagne di informazione e di sensibilizzazione verso la popolazione al fine di diffondere una maggiore conoscenza della malattia e promuovere il tempestivo ricorso al medico per favorire una diagnosi corretta all’insorgenza dei primi sintomi. Si tratta in definitiva di una legge destinata a migliorare la qualità della vita di molti, il che riflette perfettamente gli obiettivi dell’azione politica di RETE, impegnata da sempre per l’interesse pubblico e l’attenzione alle persone, soprattutto a quelle più vulnerabili.

