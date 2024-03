Movimento Rete: può esserci una San Marino senza DC?

Movimento Rete: può esserci una San Marino senza DC?.

Da più di un anno ormai, la DC gestisce in maniera egemone il Governo e il Paese, anche se di fatto un Governo non c’è più. Ha voluto proseguire la legislatura, nonostante i numeri risicati, confidando nei suoi diktat, nei ricatti, nel blocco di qualsiasi riforma, puntando sul clientelismo sfrenato degli anni d’oro. Lo ha fatto con la sua tipica arroganza e supponenza, convinta che chiunque fosse interessato a bazzicare la sua corte e forte del servilismo di qualche cespuglio interessato a condividere qualche briciola di potere. Ha pensato di poter continuare in eterno a dare le carte e di poter scegliere a seconda della convenienza i suoi alleati, quelli più fedeli. Era talmente impegnata a definire le supremazie interne che si è accorta solo in questa sessione consiliare di essere rimasta sola e che le teste di legno non bastavano più. Non si può pensare di governare solo con i numeri fini a sé stessi. Senza fiducia, senza obiettivi validi e progetti condivisi, i numeri vengono meno alla prima occasione di interesse personale e di veti incrociati. Quella che doveva essere "una fine ordinata della Legislatura", sta prendendo la forma di un tracollo. Segnali forti sono arrivati dall’Aula in questi giorni: la nuova coppia Reggenziale che è scaturita dal CGG di ieri dimostra che l’opposizione è diventata maggioranza. Il Paese ha capito che si può andare avanti anche senza la DC e probabilmente ha preso coscienza che ci vuole un governo capace e competente, che abbia rispetto delle esigenze dei cittadini e della domanda di futuro che viene dalle giovani generazioni. A questo punto confidiamo che il PSD, essendo ormai palese il suo posizionamento in opposizione, ritiri la propria delegazione di Governo. È ora di dire basta: si vada alle elezioni!

cs Movimento RETE

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: