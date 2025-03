Movimento Rete: riflettere sui progressi compiuti per i diritti delle donne e sulle tante sfide che ancora ci attendono

L’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, è da oltre cent’anni un’occasione utile per riflettere sui progressi compiuti per i diritti delle donne e ancor più per riconoscere le tante sfide che ancora ci attendono. Negli ultimi anni la Repubblica è stata protagonista di importanti conquiste: la legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, sancita nel 2021 da un referendum che abbiamo convintamente sostenuto, è di certo tra queste. D’altro canto, non possiamo trascurare i più recenti avvenimenti che minano la via del progresso: è il caso della decisione del Governo di mantenere la pratica della “riprensione” (una ramanzina!) come sanzione per le molestie sessuali, nonostante i nostri sforzi per abrogarla. Approfittiamo di questo 8 marzo per rinnovare il nostro impegno verso l’eliminazione di una misura simile: obsoleta, inefficace e offensiva. Nel tracciare un bilancio complessivo dello stato delle cose, bisogna fare i conti con la realtà: la strada verso una società in cui ci sia piena parità di genere e di opportunità è ancora lunga. Scriveva Michela Murgia che “per poter acquisire il diritto di occupare lo spazio civico, una donna deve avere una competenza eccezionale laddove a un uomo basta essere minimamente capace”. È la sintesi di una condizione di disparità profondamente radicata: il doppio standard che impone alle donne di dover dimostrare continuamente il loro valore e la propria preparazione per avere le stesse opportunità di un uomo. Senza dimenticare poi la disparità salariale, la difficoltà di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, la sottorappresentazione femminile nei ruoli decisionali: tutti aspetti da affrontare senza tentennamenti, con politiche concrete e col supporto di tutte le istituzioni. Noi ci siamo e continueremo a fare la nostra parte.

cs RETE