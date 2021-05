Movimento RETE sugli incontri bilaterali

Il Movimento RETE esprime soddisfazione per lo storico incontro tra il nostro Paese e la Repubblica Italiana. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Giancarlo Venturini e S.E. Marco Nicolini, incontreranno il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. L'incontro avverrà presso il palazzo del Quirinale a cui farà seguito l’incontro fra i Capitani Reggenti e il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che vedrà partecipi anche il Segretario di Stato per la Sanità - Roberto Ciavatta, il Segretario agli Affari Esteri - Luca Beccari e il Segretario alle Finanze - Marco Gatti. I due eventi al vertice rappresentano l’apice di una serie di confronti che vedranno i Segretari di Stato incontrare i loro omologhi italiani e che certificano un ritrovato e proficuo rapporto tra Italia e San Marino, fondamentale per le sorti e l’avvenire della nostra Repubblica.

Movimento RETE