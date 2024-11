Mozione Conclusiva 2º Congresso di Libera

Mozione Conclusiva 2º Congresso di Libera.

Mozione Conclusiva 2º Congresso di Libera

15-16 Novembre 2024



Il Congresso di Libera si conclude oggi con la volontà di essere una forza di cambiamento per San Marino. Dopo le elezioni politiche del 9 giugno, Libera ha ottenuto un mandato chiaro dai cittadini, che hanno confermato la scelta progressista e riformista per guidare il Paese verso un futuro di crescita, equità e giustizia.

Oggi, riaffermiamo il nostro impegno a essere un partito che costruisce e non distrugge, che sa ascoltare le istanze dei cittadini e proporre soluzioni concrete. Questa mozione conclusiva vuole essere un manifesto del nostro impegno a portare avanti politiche che migliorino la vita dei sammarinesi, con uno sguardo rivolto al futuro e ai grandi temi del nostro tempo.

La Questione Morale e il Valore di Libera

Libera è nata per mettere al centro del dibattito politico la questione morale, un tema cruciale per costruire una politica trasparente e credibile. Abbiamo posto la trasparenza e l’integrità come principi fondamentali della nostra azione di governo. Sappiamo che senza una forte etica pubblica, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni non può essere recuperata. Rompere con il passato di clientelismi e interessi personali è per noi una condizione essenziale per costruire una San Marino migliore. Continueremo a combattere ogni forma di corruzione e a promuovere una cultura della legalità sostenendo una efficace amministrazione della giustizia, perché solo così possiamo dare valore alla politica e restituire speranza ai cittadini.

Un Patto per l’Europa

San Marino deve aprirsi al mondo, puntare e scommettere su un futuro europeo. L’accordo di associazione con l’Unione Europea rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese. Libera si impegna a trasformare questo accordo in un’opportunità di crescita, di scambio e di innovazione.

Economia e Gestione del Debito: Crescita Inclusiva e Sostenibile

La crescita economica deve essere accompagnata da una redistribuzione equa dei benefici. Non ci basta vedere il PIL aumentare se le disuguaglianze si ampliano. Libera si impegna a promuovere un modello di sviluppo che valorizzi l’innovazione, la sostenibilità e la giustizia sociale, assicurando che il benessere raggiunga tutte le fasce della popolazione.

Affrontare il problema del debito pubblico è una priorità: intendiamo progressivamente finalizzare il debito in investimenti produttivi, destinandoli a progetti che creino valore a lungo termine.

Emergenza Abitativa: Garantire il Diritto alla Casa

La crisi abitativa è una delle sfide più urgenti del nostro Paese. L’accesso a una casa dignitosa è un diritto fondamentale e Libera si impegna a rendere questo diritto una realtà. Proporremo misure per affitti calmierati e mutui agevolati, con un focus particolare sulle giovani coppie e le famiglie a basso reddito. A tale scopo va subito rivista la normativa in materia di residenze atipiche. Intendiamo lavorare a un nuovo piano regolatore, che ponga al centro l’inclusività e la qualità della vita, evitando speculazioni e promuovendo l’edilizia sostenibile.

Sanità e Welfare: Un Sistema per Tutti

Libera vuole riportare il sistema sanitario pubblico al centro del welfare, garantendo accesso universale e gratuito ai servizi sanitari. Riteniamo fondamentale potenziare la medicina territoriale, migliorare i servizi domiciliari e rafforzare il ruolo dell’ISS come baluardo di equità sociale. La nostra visione è chiara: la sanità deve rispondere ai bisogni dei cittadini, non agli interessi privati.

Affrontare la Crisi della Natalità

Il crollo della natalità è un segnale allarmante per il nostro futuro. Libera propone una serie di interventi per sostenere le famiglie, incentivare la genitorialità e a garantire la permanenza delle madri nel mercato del lavoro, senza rinunciare alle proprie aspirazioni professionali. Vogliamo un Paese che investa nei giovani, che offra opportunità concrete per costruire famiglie e prospettive di vita stabile.

Sostenibilità e Transizione Ecologica

La sostenibilità deve diventare il pilastro dello sviluppo economico e territoriale di San Marino. Con il nuovo piano regolatore, che avrà come priorità la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, ci impegniamo a promuovere l’edilizia sostenibile e una migliore e maggiore autonomia energetica investendo nelle fonti rinnovabili. Il nostro obiettivo è realizzare una transizione ecologica che non solo rispetti l’ambiente, ma che diventi anche un volano di crescita economica e occupazionale, coinvolgendo cittadini e imprese in un progetto condiviso.

In sintonia con i Giovani

Vogliamo che i nostri giovani trovino in San Marino un luogo di opportunità, dove possano costruire il loro futuro senza dover emigrare. Per questo motivo Libera si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro piena realizzazione e alle loro legittime aspirazioni.

La Pace

Per Libera la Pace è un valore imprescindibile e necessario in un contesto internazionale instabile e preoccupante.

In questo senso il ruolo che può svolgere San Marino è decisivo. Vogliamo affermare la posizione di neutralità attiva rispetto ai conflitti in atto e promuovere il dialogo come unico strumento di soluzione delle controversie. RICONOSCIAMO il diritto del popolo palestinese ad autodeterminarsi ad organizzare proprie istituzioni che governino un territorio con confini chiari e inviolabili.

Un nuovo percorso per Libera: Il Cambiamento alla Guida

Il Congresso approva l’articolata relazione del Segretario Politico uscente, Matteo Ciacci, che ha stimolato un ricco e ampio dibattito. Durante questo confronto, ogni intervenuto ha offerto contributi significativi per approfondire l’analisi del contesto politico, sia passato che presente, delineando la linea futura di Libera.

Tale linea sarà rappresentata dalla nuova Segretaria di Libera, Giulia Muratori, che saprà interpretare al meglio lo spirito del partito. Giulia Muratori guiderà Libera con una visione chiara di un’organizzazione strutturata, dando spazio agli aderenti, alla Direzione e promuovendo una viva partecipazione della cittadinanza. Nel segno della continuità col Segretario uscente delineando la linea futura.

In Conclusione: Un Governo per il Futuro e la politica sammarinese

Questo congresso ha dimostrato che Libera non è solo un partito di governo, ma un vero laboratorio di idee, capace di proporre soluzioni innovative e concrete ai problemi del nostro tempo. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo pronti a affrontarle con coraggio, determinazione e senso di responsabilità.

La nostra visione è quella di un Paese inclusivo, giusto e sostenibile, che mette al centro le persone e il futuro delle nuove generazioni. È il momento di lavorare insieme, di costruire una San Marino migliore, di trasformare i nostri ideali in azioni concrete.

Libera oggi si presenta come forza riformista all’interno di una maggioranza programmatica solida e convinta, costruita con Dc-Ar-Elego e Psd. Questa alleanza si fonda sulla realizzazione di un progetto condiviso, orientato non ad accordi di potere, ma a un programma ambizioso e concreto, basato su progetti ritenuti imprescindibili per il progresso del Paese.

Con il Partito dei Socialisti e Democratici (Psd), è in corso un percorso di riorganizzazione dell’area di centrosinistra, che coinvolge anche i compagni del Partito Socialista (Ps), i quali hanno abbracciato per primi questa visione comune estendendo tale progetto a tutti coloro che si riconoscono nei valori della sinistra riformista. Desideriamo ringraziarli per il contributo significativo e la collaborazione proficua, che arricchisce il nostro percorso politico. La coalizione con il Psd ha portato ben 18 consiglieri di centrosinistra all’interno dell’aula consiliare. Proseguiremo su questa strada con convinzione, non rinunciando ai nostri valori, consapevoli del potenziale che questa sinergia può ancora esprimere.

Il rapporto di collaborazione con la Democrazia Cristiana è caratterizzato da un dialogo intenso e costante, mirato al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pur provenendo da esperienze politiche diverse e talvolta contrapposte oggi siamo impegnati insieme, per affrontare con responsabilità i problemi del Paese. Questa collaborazione rappresenta un esempio di come sia possibile mettere da parte le differenti visioni in favore di uno sviluppo condiviso e sostenibile.

Lo stesso spirito di collaborazione ci guida nei rapporti con Ar ed Elego, partner di governo con cui condividiamo una visione strategica comune per il futuro di San Marino sigillata nel programma di governo.

Rimane per noi fondamentale il dialogo con le forze di opposizione, perché riteniamo che il confronto costruttivo sia indispensabile per il bene del Paese. In particolare, con chi ha una comune provenienza da un’area progressista, come Rete e Demos.

Infine, osserviamo con rispetto il percorso di ricostituzione di un’area di centrodestra, attualmente in fase di evoluzione. Pur ritenendo questo progetto distante dalla nostra visione politica e non aderente ai nostri principi, rispettiamo le scelte altrui, consapevoli che la pluralità della politica e l’alternanza sono un valore fondamentale per il nostro sistema democratico.

In conclusione, Libera ribadisce la propria ferma convinzione nel progetto di governo attuale e nel percorso intrapreso, rinnovando l’impegno a lavorare con tutte le forze

politiche per il bene comune, con l’obiettivo di garantire un futuro migliore e più equo per tutti i cittadini di San Marino.

Questa mozione conclusiva rappresenta il nostro impegno a continuare su questa strada, a costruire un futuro che sia all’altezza delle aspettative dei cittadini, con l’obiettivo di lasciare alle prossime generazioni un Paese più giusto, più forte e più solidale.



Libera



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: