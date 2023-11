Mozione del Forum del Dialogo per una innovativa cultura del Terzo Settore

Con il presente atto il FORUM DEL DIALOGO chiede alle Forze politiche del Consiglio Grande e Generale di elaborare e di promulgare la legislazione organica (in altri ordinamenti il sistema di norme è definito codice) del Terzo Settore per la Repubblica di San Marino che tenga conto dei seguenti punti irrinunciabili:

1. Costruire il bene comune attraverso il quadro giuridico che definisca e regolamenti gli Enti del Terzo Settore secondo le finalità perseguite (Associazioni di Volontariato non Lucrativo, Associazione di Promozione Sociale Lucrative, Enti Filantropici, Fondazioni, Imprese sociali, Mutue Soccorso e Cooperative sociali), superando l’attuale suddivisione delle associazioni solo per le attività svolte (associazioni culturali, associazioni sanitarie ed altro).

2. Introdurre e implementare il principio della sussidiarietà quale modalità di azione e di realizzazione di politiche che intervengano tra il pubblico e il privato.

3. Richiedere che l’Ente Pubblico operi secondo gli strumenti della Co-Programmazione e della Co-Progettazione con gli Enti del 3° Settore, lavorando congiuntamente a definire e a realizzare gli interventi per l’analisi dei bisogni della Comunità e l’organizzazione delle risposte sociali.

4. Costruire e implementare il sistema del monitoraggio, attraverso la redazione annuale della relazione pubblica delle attività svolte con i fondi pubblici e i trasferimenti di risorse dal Bilancio dello Stato; documento che esprima la valutazione degli esiti e degli impatti raggiunti, al fine di decidere le azioni migliorative da intraprendere dal tavolo di lavoro che realizza la Co-Programmazione e la Co-Progettazione.

5. L’Assemblea del Forum del Dialogo, tenuto conto dei qualificati interventi degli autorevoli relatori e vista la necessità di un più ampio e approfondito confronto e condivisione con le Parti Sociali e le Organizzazioni Sociali Sammarinesi, alla luce di quanto sopra evidenziato, chiede al GOVERNO di SOSPENDERE, per consentire un più ampio approfondimento e condivisione tra le parti, l’iter del progetto di legge relativo al “ Testo unico in materia di Associazionismo e Volontariato” che verrà discusso in sede referente il 15 novembre p.v. dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali, P.A., Affari Interni.



Comunicato stampa

Il forum del Dialogo