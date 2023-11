Mozione del Forum del Dialogo per una innovativa cultura del Terzo Settore

Mozione del Forum del Dialogo per una innovativa cultura del Terzo Settore.

Con il presente atto il FORUM DEL DIALOGO chiede alle Forze politiche del Consiglio Grande e Generale di elaborare e di promulgare la legislazione organica (in altri ordinamenti il sistema di norme è definito codice) del Terzo Settore per la Repubblica di San Marino che tenga conto dei seguenti punti irrinunciabili:

1. Costruire il bene comune attraverso il quadro giuridico che definisca e regolamenti gli Enti del Terzo Settore secondo le finalità perseguite (Associazioni di Volontariato non Lucrativo, Associazione di Promozione Sociale Lucrative, Enti Filantropici, Fondazioni, Imprese sociali, Mutue Soccorso e Cooperative sociali), superando l’attuale suddivisione delle associazioni solo per le attività svolte (associazioni culturali, associazioni sanitarie ed altro).

2. Introdurre e implementare il principio della sussidiarietà quale modalità di azione e di realizzazione di politiche che intervengano tra il pubblico e il privato.

3. Richiedere che l’Ente Pubblico operi secondo gli strumenti della Co-Programmazione e della Co-Progettazione con gli Enti del 3° Settore, lavorando congiuntamente a definire e a realizzare gli interventi per l’analisi dei bisogni della Comunità e l’organizzazione delle risposte sociali.

4. Costruire e implementare il sistema del monitoraggio, attraverso la redazione annuale della relazione pubblica delle attività svolte con i fondi pubblici e i trasferimenti di risorse dal Bilancio dello Stato; documento che esprima la valutazione degli esiti e degli impatti raggiunti, al fine di decidere le azioni migliorative da intraprendere dal tavolo di lavoro che realizza la Co-Programmazione e la Co-Progettazione.

5. L’Assemblea del Forum del Dialogo, tenuto conto dei qualificati interventi degli autorevoli relatori e vista la necessità di un più ampio e approfondito confronto e condivisione con le Parti Sociali e le Organizzazioni Sociali Sammarinesi, alla luce di quanto sopra evidenziato, chiede al GOVERNO di SOSPENDERE, per consentire un più ampio approfondimento e condivisione tra le parti, l’iter del progetto di legge relativo al “ Testo unico in materia di Associazionismo e Volontariato” che verrà discusso in sede referente il 15 novembre p.v. dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali, P.A., Affari Interni.



Comunicato stampa

Il forum del Dialogo

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: