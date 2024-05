Mr APPs: decimo anno consecutivo in crescita, premi per dipendenti e nuove assunzioni in vista

Mr APPs: decimo anno consecutivo in crescita, premi per dipendenti e nuove assunzioni in vista.

Il 2023 si è rivelato un nuovo anno decisamente positivo, il decimo consecutivo, per la Mr APPs srl, società specializzata nello sviluppo su misura di APP Mobile, Siti Web & Ecommerce e software su misura, che ha chiuso l’ultimo bilancio depositato con fatturato ed utile in crescita rispetto all’esercizio precedente. Un ottimo risultato derivato dalla crescita delle collaborazioni di tipo Time & Material proposte dall’azienda per la realizzazione di importanti progetti Web e Mobile tailor made e dall’aumento delle richieste di Siti Web Ecommerce ricevute lo scorso anno. Dieci anni di crescita, fianco a fianco, non possono che essere il frutto di un consolidato lavoro di squadra, premiato anche quest’anno dalla direzione con bonus per ogni dipendente, in base alla propria produttività ed ai risultati conseguiti dell’azienda, come avvenuto negli anni precedenti. Il focus ora è rivolto verso un futuro di nuovi servizi soprattutto in ambito Intelligenza Artificiale che porteranno l’azienda all’inserimento di nuove risorse per arricchire e rafforzare ancor di più l’attuale team di sviluppatori Senior. A tal proposito, sono già disponibili offerte di lavoro per l’assunzione di nuovi Backend Developer (node.js / php / javascript), Frontend Developer (Typescript / Vuejs) e Mobile (flutter / swift / kotlin). Per inviare la propria candidatura: job@mr-apps.com Giacomo Agostini, CEO di Mr APPs srl, si dice molto entusiasta degli ultimi risultati raggiunti e aggiunge: “l’obiettivo ora sarà quello di confermare l’importante trend di crescita registrata nei nostri primi 10 anni di attività anche negli esercizi a venire, puntando sia ad ampliare ed evolvere i nostri attuali servizi di realizzazione Software, Ecommerce ed App Mobile su misura sia allo sviluppo di nuovi progetti e prodotti in linea con l’evoluzione delle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale.

c.s. Mr APPs srl

