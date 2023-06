Mr APPs, un altro anno eccellente: utili triplicati, premi per dipendenti e nuovi servizi

Il 2022 si è rivelato un altro anno decisamente positivo per la Mr APPs srl, società specializzata nello sviluppo su misura di APP Mobile, Siti Web & Ecommerce e software su misura, che nell’ultimo bilancio depositato ha registrato una crescita degli utili superiore al 250% rispetto all’esercizio precedente. Un risultato incredibile, frutto del consolidamento dei rapporti di collaborazione Time & Material con nuovi e storici clienti per la realizzazione di progetti digitali tailor made, e dell’aumento delle App Mobile Ecommerce generate e distribuite da Mr APPs su scala internazionale tramite il servizio Mr Shop. Importante e continuo il lavoro di squadra che è stato riconosciuto dalla Direzione con il rilascio di generosi bonus ad ogni dipendente in base alla propria produttività ed ai risultati conseguiti dall’azienda. “Siamo davvero entusiasti dei risultati raggiunti nell’ultimo anno” commenta Giacomo Agostini, CEO di Mr APPs srl, aggiungendo: “l’obiettivo ora sarà quello di confermare questa importante crescita anche nel 2023, dove i dati parziali sul primo semestre sottolineano una crescita del fatturato del 45%, puntando al rilascio e alla promozione di nuovi servizi e prodotti”. Grande attenzione, inoltre, è stata dedicata allo sviluppo di un nuovo servizio: Mr Shop per Shopify, che permetterà di ottenere l’App Mobile nativa iOS & Android del proprio sito web e-commerce Shopify in pochi giorni e ad un costo estremamente contenuto. “Shopify è la piattaforma per la vendita online che negli ultimi anni ha registrato il più alto tasso di crescita del settore” commenta invece Samuele Mazza, CTO di Mr APPs srl, che aggiunge: “rilasciare il nostro servizio Mr Shop anche per questa importante piattaforma non potrà che favorire la crescita delle nostre soluzioni di Ecommerce mobile”.

