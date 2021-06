Mr APPs, un anno da record: utili in crescita del 160%, premi per dipendenti e nuove assunzioni

Nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19 abbia generato sul piano economico le problematiche che tutti conosciamo, il 2020 si è rivelato un anno decisamente proficuo per la Mr APPs srl, società specializzata nello sviluppo su misura di APP Mobile, Ecommerce e soluzioni Web, che nell’ultimo bilancio depositato ha registrato una crescita degli utili del 160% rispetto al 2019. Un importante risultato raggiunto grazie all’esplosione delle richieste dei prodotti pre-sviluppati da Mr APPs, ma soprattutto grazie all’enorme impegno collettivo messo in campo dal personale dell’azienda, in grado di mantenere un elevato tasso di produttività, anche in modalità smart-working, e di occuparsi simultaneamente su diversi progetti. Durante l’anno infatti Mr APPs ha curato la realizzazione di circa 70 App Mobile per iOS & Android, 15 Siti Ecommerce e 12 progetti web realizzati per clienti da oltre 20 paesi nel mondo. Impegno di squadra che è stato riconosciuto dalla direzione con il rilascio di bonus ad ogni dipendente calcolati in base alla propria produttività ed ai risultati conseguiti. Ed è proprio sul fronte del personale, che Mr APPs srl intende dedicare i principali investimenti futuri puntando all’inserimento di diverse risorse nei reparti di sviluppo Web (node.js / php / javascript), Mobile (flutter / swift / java) ed all’avvio di nuove collaborazioni. (Per inviare la propria candidatura: job@mr-apps.com) “Siamo davvero entusiasti dei risultati raggiunti nell’ultimo anno nonostante il complicato periodo economico a livello globale causato dalla pandemia” commenta Giacomo Agostini, CEO di Mr APPs srl, aggiungendo: “L’obiettivo ora sarà quello di confermare questa importante crescita anche nel 2021, dove i dati parziali sul primo semestre sono già estremamente positivi, puntando all’inserimento di nuovi talentuosi sviluppatori in grado di aumentare il tasso di produttività della nostra azienda e l’efficacia dei nostri servizi digitali”. Infine, come già avvenuto negli anni precedenti, Mr APPs srl non si è risparmiata nemmeno sul fronte etico realizzando in maniera totalmente gratuita per la Segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino l’App Mobile iOS & Android “TECUM”, pensata per contrastare episodi di violenza domestica ed aiutare chi ne è vittima. Il progetto rilasciato con successo ad Ottobre 2020 ha recentemente ricevuto un riconoscimento di merito in ambito sociale dal PAM, The Parliamentary Assembly of the Mediterranean. “Un’azienda non può pensare solo al proprio tornaconto economico, ma deve rendersi disponibile, anche senza scopi di lucro, nella fornitura di beni e servizi destinati al miglioramento della propria collettività. Per questo in Mr APPs non smetteremo mai di offrire gratuitamente il nostro impegno nella realizzazione di progetti che possano favorire l’innovazione in ambito sociale e culturale del nostro paese”, concludono da Mr APPs srl.

Cs Mr APPs