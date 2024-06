Mr.Rain a San Marino

Il prossimo 20 Luglio (ore 21) la Repubblica di San Marino ospiterà il concerto di Mr.Rain. L’artista e produttore musicale si esibirà nello spazio esterno del Multieventi Sport Domus a Serravalle dove la Segreteria di Stato per il Turismo che organizza l’evento insieme a Eolie srl e al management dell’artista con la collaborazione di enti, aziende e associazioni locali, ha l’ambizione di ospitare altri eventi musicali nel corso dell’estate attrezzando uno spazio che sul Titano manca da tempo. I tagliandi per il concerto di Mr.Rain sono già in vendita su TicketOne e prevedono anche la possibilità di acquistare biglietti “GOLD” per uno spazio riservato sotto al palco e biglietti “VIP” riservati a chi vuole godere di un meet&greet di un’ora con l’artista presso San Marino Outlet Experience, gadget omaggio, accesso sotto-palco, aperitivo offerto e ingresso prioritario alle 18,00. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che da anni propone eventi musicali a San Marino ha sottolineato la valenza strategica che tali concerti riscuotono in termini di immagine, notorietà e presenze, al fine di accrescere la promozione turistica del Paese comunicando che sono in fase organizzativa altri importanti concerti di artisti di altissimo livello.

cs SdS Turismo