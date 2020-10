Multe all'estero: Segretario Beccari incontra associazioni dei consumatori

Si è svolto oggi a Palazzo Begni un incontro tra il Segretario di Stato Luca Beccari e i rappresentanti dell’Unione Consumatori Sammarinesi, l’Asdico e lo Sportello Consumatori, avente per tema la questione delle notifiche di contravvenzioni da parte di Polizie municipali italiane, Comuni o Società di recupero crediti opportunamente incaricate, che stanno pervenendo tramite il servizio postale a numerosi cittadini sammarinesi o residenti attraverso modalità, in apparenza, non perfettamente rispettose delle disposizioni previste dalla Convenzione di Amicizia e Buon vicinato tra Italia e San Marino del 1939. Entrambe le parti si stanno adoperando, a livello politico e tecnico, per trovare modalità procedurali sostenibili ad assicurare la tutela dei cittadini e la rispettosa osservanza della normativa convenzionale esistente. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si è impegnata ad ottenere i riferimenti giuridici necessari a confutare la fondatezza dei rilievi, in ordine alle modalità di nMutleotifica dei verbali di contravvenzione giunti a conoscenza, da condividere con le Organizzazioni di categoria, onde intraprendere le successive iniziative.