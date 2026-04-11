Murales, i giovani all’opera tra Passano e Coriano: l’arte che unisce e rigenera Un progetto in crescita che unisce creatività e rafforza il senso di appartenenza

Murales, i giovani all’opera tra Passano e Coriano: l’arte che unisce e rigenera.

Prosegue a Coriano il “Progetto Murales”, l’iniziativa che trasforma gli spazi pubblici in luoghi di espressione, partecipazione e bellezza condivisa. In questi giorni i giovani sono al lavoro sul marciapiede di collegamento tra Passano e Coriano, dando vita a un nuovo intervento di street art che unisce creatività e territorio. Pennelli, colori e idee prendono forma lungo un percorso quotidiano, rendendolo più vivo e riconoscibile. Non si tratta solo di un intervento estetico, ma di un’esperienza concreta di coinvolgimento: protagonisti sono i ragazzi, che attraverso l’arte contribuiscono a prendersi cura degli spazi comuni. L’iniziativa, promossa dal Comune in stretta collaborazione con AUSER Volontariato Rimini ODV-ETS, punta a una riqualificazione diffusa del territorio. L’obiettivo non è meramente estetico, ma sociale: rendere i luoghi più curati, riconoscibili e vissuti, rafforzando quel senso di appartenenza che passa inevitabilmente dalla cura condivisa dei beni comuni. Il progetto continua così il suo percorso di rigenerazione urbana diffusa, valorizzando il territorio e trasformando luoghi di passaggio in punti di incontro e identità. Il sindaco Gianluca Ugolini sottolinea: "Il valore di questo progetto sta nel coinvolgimento diretto dei giovani e nella capacità di generare bellezza attraverso la partecipazione. Ogni murales racconta una storia, ma soprattutto costruisce comunità". Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura e alla Promozione del Territorio Anna Pazzaglia: "La street art diventa uno strumento educativo e culturale. I ragazzi non solo realizzano opere, ma vivono un’esperienza che li lega al territorio e li rende protagonisti attivi". Il “Progetto Murales” continua così a crescere, tassello dopo tassello, contribuendo a disegnare un paesaggio urbano sempre più curato, creativo e condiviso.



C.S. Ufficio Stampa – Comune di Coriano



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