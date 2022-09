Murales in memoria di Giada Penserini e Simone De Luigi

Alle 8.30 di questa mattina, venerdì 16 settembre, nel giardino antistante la Scuola Superiore, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti hanno assistito alla presentazione del pannello realizzato dagli street artists Lorenzo Ercolani e Francesco Giardi, in ricordo di Giada Penserini e Simone De Luigi. Il pannello è stato commissionato dall’Associazione Studentesca, rappresentata dagli ex studenti Pietro Conforti e Martin Minotti. Ogni anno l’Associazione lascia all’Istituto un dono, a beneficio degli studenti. Quest’anno il dono ricevuto ha tentato, attraverso il linguaggio universale dell’arte, di dare forma e colori al dolore, per tentare di tradurlo in un sentimento nuovo di affetto, vicinanza, condivisione. Il Segretario di Stato per l’Istruzione, Andrea Belluzzi, ha voluto manifestare la sua vicinanza alla scuola e ai genitori, anch’essi presenti assieme a Mia, sorella di Giada, accompagnata dalla sua classe, dagli insegnanti e dal Preside della Scuola Media. L’avvio della Scuola è sempre un momento di gioia: la gioia di accogliere le ragazze e i ragazzi del primo anno, che cominciano un nuovo percorso, e quella di rivedere chi il suo percorso lo sta affrontando o è in procinto di concluderlo e sta già pensando al futuro. Quest’anno, all’appello, mancavano una ragazza e un ragazzo. Il pensiero di tutti noi va a loro, ai loro volti sorridenti, che da oggi ci accompagneranno e ci daranno il buongiorno ogni mattina.

