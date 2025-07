Murata Calcio, nuova era al via: Lorenzo Bugli è il Presidente

È iniziata una nuova era per la società Murata Calcio. Lunedì l’assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio direttivo. Il nuovo presidente è Lorenzo Bugli, finora responsabile dell’area futsal. Accanto a lui la vice presidente Maria Antonietta Mulazzani, con Nicola Albani responsabile finanziario e Davide Graziosi e Marco Mularoni che sarà il Direttore sportivo. “Abbiamo fatto molto di più - commenta il neo presidente - che un semplice aggiornamento del direttivo. Grazie all’aiuto dell’imprenditore e amico Lorenzo Busignani, ad esempio, siamo riusciti a chiudere vecchie questioni contabili che pesavano sul futuro. Siamo riusciti a coinvolgere in società persone nuove affiancate dai volti storici come Davide Graziosi e Nicola Albani, il ponte con la storia fatta di trofei e traguardi importanti. Abbiamo nell’organigramma gente pulita che ha voglia di investire nel calcio non solo dal punto di vista meramente sportivo”. Infatti l’obiettivo del nuovo direttivo è di ampliare a tutta la società il “metodo Murata Futsal”, che ha portato a dominare campionato e futsal cup arrivando in Champions League con attività, staff e preparazione più vicina al mondo professionistico. “Il nostro impegno verso i giocatori è di creare uno stile di vita sano. Per questo abbiamo inserito nello staff nutrizionista, palestra, fisioterapista e tecnici di eccellenza con un modo diverso di vivere l’ambiente. Anche per questo stiamo lavorando a progetti di alto respiro che partiranno già in questa stagione”. Proprio sul futsal, la società è pronta ad investire ulteriormente. “Questo è l’unico sport di squadra dove i sammarinesi possono fare la differenza nelle competizioni europee, come dimostra il lavoro della nazionale. Vogliamo fare qualcosa di unico anche in Champions - dice Bugli - per questo sono già stati individuati giocatori dalla serie A2 italiana e abbiamo concluso il prestito di Denis Aruci. Sono già iniziati gli allenamenti ad alta intensità in vista degli impegni di fine agosto”. Sul calcio a 11 la stagione inizierà invece con la penalizzazione comminata dalla Federazione. “Voglio innanzitutto ribadire la fiducia nei dirigenti sanzionati e ringraziarli per esserci presi questa responsabilità. Partire indietro deve essere da stimolo al gruppo per fare ancora meglio. Qui abbiamo deciso di investire sui giovani, con 2-3 figure di esperienza e partire dal basso”. È stato riconfermato mister Michele Camillini mentre il nuovo capitano sarà Manuel Socciarelli. “È un ragazzo serio che ama San Marino - dice di lui Bugli - è che qui ha un progetto di vita”. In generale Bugli è impegnato a portare un nuovo modo di fare calcio a San Marino. “Dobbiamo invertire la logica che i soldi vanno in gran parte nei cartellini dei giocatori. Occorre investire in una struttura sportiva seria, nei dirigenti e nei tecnici per creare un ambiente sempre più professionale. Piuttosto che investire decine di migliaia di euro nei singoli campioni, dobbiamo metterli in strutture che generino campioni.”

