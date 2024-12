Murata: Presepe realizzato dalla Comunità Parrocchiale e Oratoriana di San Marino

Murata: Presepe realizzato dalla Comunità Parrocchiale e Oratoriana di San Marino.

Da Domenica 15 dicembre 2024, dopo aver compiuto la benedizione e l’accensione, è visitabile il Presepe realizzato dalla Comunità Parrocchiale e Oratoriana di San Marino Città - a Murata. PRESEPE 2024 • Tema: Il Giubileo (realizzazione della Basilica e della Piazza di San Pietro presso lo Stato del Vaticano nell’Anno del Giubileo della Speranza 2025). • Obiettivo: Far partecipare concretamente l’intera comunità della nostra Parrocchia ed Oratorio realizzando vari personaggi inseriti all’interno della struttura che crea l’ambientazione in sintonia con il tema prestabilito del presepe. • Il significato del presepe: Tutti noi saremo chiamati a vivere un anno speciale e straordinario che inizia il 24 dicembre 2024 e terminerà il 6 gennaio del 2026: L’ANNO GIUBILARE. Ciascuno di noi è in cammino portando tutto se stesso, la propria vita, il proprio quotidiano, attraversando la PORTA SANTA. Per questo motivo è stato richiesto a ciascuno, attraverso questo stile simpatico, giovanile e curioso di rappresentarsi simbolicamente con dei tappi di plastica, cioè di riprodursi come personaggio, come “pellegrino” verso la PORTA SANTA e l’incontro con GESÙ. Attraversare la PORTA SANTA, è segno di conversione; è l’incontro con IL BAMBINO GESÙ che è nato per noi e per la nostra salvezza.

