Musei di Stato e Scuola Elementare per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale sammarinese

“Come occhi velati, sono due finestre trilobate chiuse a muro”. Con queste parole Corrado Ricci nel 1903 introduceva il lettore alla Chiesa di San Francesco. E come per quelle finestre, con occhi velati dall’abitudine, spesso attraversiamo i luoghi senza guardare e, ancor meno, vedere. Di questo sono pienamente coscienti sia i funzionari della Sezione Archeologica e della Sezione Didattica dei Musei di Stato che il Centro di Documentazione e gli insegnanti della Scuola Elementare. Musei di Stato e Scuola Elementare si ritrovano uniti nella consapevolezza che il patrimonio culturale costituisce una rilevante risorsa per la collettività ed è di fondamentale importanza operare insieme per garantirne la fruibilità e la comprensione a tutti i cittadini. Nelle giornate di giovedì 20 e martedì 25 ottobre i Musei di Stato hanno presentato alla Scuola Elementare i percorsi didattici “Le pietre ci parlano”, dedicati a due tra i più importanti edifici storico-monumentali di San Marino: la Prima Torre-Guaita e la Chiesa di San Francesco. Sono edifici importanti, ma talora non conosciuti o non sufficientemente conosciuti dagli stessi Sammarinesi. I percorsi, volti a favorire la comprensione e la lettura delle strutture murarie antiche, erano già stati proposti dall’anno scolastico 2017/2018, ricevendo in quell’occasione l’adesione di ben 29 classi. Quest’anno agli insegnanti partecipanti sono state fornite informazioni e materiali utili a favorire visite autonome delle classi alla Prima Torre e alla Chiesa di San Francesco. Le schede didattiche, appositamente ideate per questi percorsi, favoriscono la partecipazione attiva degli alunni attraverso diverse esperienze sensoriali, il movimento e la ricerca di indizi e informazioni.

